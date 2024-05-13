理工男也可以很浪漫！耗時2個月 手作金工打造一生一世愛情

送給心愛的人什麼樣的禮物可以獨一無二，而且一生一世受用？手作金工這股潮流，隱藏著無數令人動容的故事。

「要跟老婆求婚時，曾想買一只名牌鑽戒，後來轉念，因為我想要唯一」。曾奕捷說，後來找到詮飾珠寶首席設計師馮華生老師協助，自己手工打造一只「二葉松婚戒」，也順利娶到新娘。

二葉松在樹上是「二針一束」長在一起，即使枯了掉下來，還是「二針一束」緊緊在一起。曾奕捷隨口念了兩句詩，「願君贈我二葉松，從此生死兩相隨」，於是他自己手繪了一只二葉松婚戒草圖，構想是兩隻手相互握著中間的鑽石，「我的要求是親手製作」，在與馮華生設計師反覆討論後，兩個多月利用假日做苦工終於完成。

曾奕捷自己手工打造的二葉松婚戒。圖／曾奕捷提供

馮華生的工作室隱身台北天母小巷中，他說，金工是非常精細的工藝，但重點是「只要有心，每個人都可以」。他說，最費工的是前期溝通，為了做到「唯一」，會先了解受禮對象個性、喜好以及預算範圍，依照製作者的構想反覆修正做成草圖，「協助製作者盡量自己完成」，他說，「最精細的部分，當然還是由我動手」。

曾奕捷求婚當天，包下一間咖啡廳，瞞著當時的女朋友，說要一起去參觀金工展覽，他把兩個多月製作過程的照片輸出大圖，但有幾張照片藏有他們兩人才知的「彩蛋」，女朋友頓時感動到大哭，當然也就點頭說了「I do」！

新郎是竹科工程師，標準的理工男，但曾奕捷說，「理工男也有浪漫的一面」，到現在，每次兩人吵架時，他只要把二葉松故事搬出來，總是笑著收場。

馮華生（左）手把手協助曾奕捷製作婚戒。圖／曾奕捷提供

天母是台北外國人最密集的區域，馮華生在美國執業十多年，他曾經接過一個瑞典人的案例，老外帶著剛出生女兒的腳印模子，與馮華生討論如何製作充滿紀念意味的禮物。

馮華生說，我們先用3D建模再等比縮小，之後以3D列印出來，打造成一對腳印的項鍊墜子，「這是對妻子與女兒無比的愛」，馮華生說，每件作品背後，都有令人感動的故事。

老外提出以剛出生女兒腳印做成項鍊的構想。圖／馮華生提供

馮華生也說了一個英國人的例子，對方拿了一個南非的非流通金幣，想做成項鍊送給未來的兒媳婦，而金幣是這位老外的爺爺當年在南非任職時獲政府贈送，等於是傳到了第四代。馮華生說，這枚金幣價值至少超過百萬台幣，而對方卻完全不知，老外看了成品非常滿意，直說這是「無價的禮物」。

馮華生說，金工並非這麼遙不可及，即使完全沒有基礎也可以，只要先訂一個預算範圍，依照需求樣式、材質，馮華生會手把手協助製作，他說，「心意無價，每件作品都是獨一無二」。