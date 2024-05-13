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炫彩八邊形珠寶表 迎接繽紛活力夏日時光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
迎接活力夏日，蕭邦與海瑞溫斯頓推出繽紛色調的造型珠寶表。圖／蕭邦、海瑞溫斯頓提供
迎接活力夏日，蕭邦與海瑞溫斯頓推出繽紛色調的造型珠寶表。圖／蕭邦、海瑞溫斯頓提供

炎炎夏日即將到來，不妨以色彩繽紛，設計感強烈的珠寶表，為簡約的穿搭增添活力亮點。瑞士高級珠寶腕表品牌蕭邦（CHOPARD），旗艦的珠寶表系列L’Heure du Diamant推出1969至今前所未見的全新正八邊形表款，周圍鑽石以能引發最璀璨光芒的V形鑲爪鑲嵌，32毫米直徑精巧的尺寸呼應當今流行的小表徑趨勢，搭配靈感來自一款60年代骨董表款的柔軟金質表鍊，提供瑰麗翠綠的孔雀石表和湛藍深邃的青金石兩種面盤選擇，搭載品牌自製機械機芯，摩登大膽又典雅。

海瑞溫斯頓（HARRRY WINSTON）Emerald系列精緻的八角形輪廓，借鑑品牌創辦人鍾愛的祖母綠型切工，系列迎來糖果粉、祖母綠和純白珍珠母貝三款迷人的全新配色。搭配18K白金表殼的糖果粉色款表盤以微珠打磨珍珠母貝製成，裝飾大小不一的蛋面切工珍珠母貝和鑽石，配同色調的小牛皮雙圈表帶或18K白金米蘭式織網表鍊，展現年輕活潑的氣息。祖母綠色或白色珍珠母貝表盤的18K玫瑰金表款採用更正裝的設計，八角形內圈裝飾鑽石並點綴4顆祖母綠時標，搭配綠色緞面雙圈表帶；綠色款亦有18K玫瑰金米蘭式織網表鍊的選擇。

海瑞溫斯頓全新印記Emerald系列鑲鑽腕表粉色珍珠母貝表盤款，配18K白金表鍊，石英機芯。
海瑞溫斯頓全新印記Emerald系列鑲鑽腕表粉色珍珠母貝表盤款，配18K白金表鍊，石英機芯。
海瑞溫斯頓全新印記Emerald系列鑲鑽腕表白色珍珠母貝表盤款，配綠色緞面雙圈表帶，石英機芯。
海瑞溫斯頓全新印記Emerald系列鑲鑽腕表白色珍珠母貝表盤款，配綠色緞面雙圈表帶，石英機芯。
海瑞溫斯頓全新印記Emerald系列鑲鑽腕表綠色珍珠母貝表盤款，配18K玫瑰金表鍊，石英機芯。
海瑞溫斯頓全新印記Emerald系列鑲鑽腕表綠色珍珠母貝表盤款，配18K玫瑰金表鍊，石英機芯。
海瑞溫斯頓全新印記Emerald系列鑲鑽腕表綠色珍珠母貝表盤款，配綠色緞面雙圈表帶，石英機芯。
海瑞溫斯頓全新印記Emerald系列鑲鑽腕表綠色珍珠母貝表盤款，配綠色緞面雙圈表帶，石英機芯。
蕭邦L’Heure du Diamant系列腕表正八邊形款，32毫米18K白金表殼鑲嵌鑽石，配青金石表盤，204萬7,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦L’Heure du Diamant系列腕表正八邊形款，32毫米18K白金表殼鑲嵌鑽石，配青金石表盤，204萬7,000元。圖／蕭邦提供
海瑞溫斯頓全新印記Emerald系列鑲鑽腕表粉色珍珠母貝表盤款，配粉色緞面雙圈表帶，石英機芯。
海瑞溫斯頓全新印記Emerald系列鑲鑽腕表粉色珍珠母貝表盤款，配粉色緞面雙圈表帶，石英機芯。
蕭邦L’Heure du Diamant系列腕表正八邊形款，32毫米18K白金表殼鑲嵌鑽石，配孔雀石表盤，204萬7,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦L’Heure du Diamant系列腕表正八邊形款，32毫米18K白金表殼鑲嵌鑽石，配孔雀石表盤，204萬7,000元。圖／蕭邦提供

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