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台東八月自由行 住宿每晚省千元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台東三階段振興方案昨天出爐。圖／台東縣政府提供
台東三階段振興方案昨天出爐。圖／台東縣政府提供

四月三日地震重創花蓮，為振興當地經濟與觀光，行政月核定六月一日啟動觀光振興花蓮方案，在震災振興補助比例原則下，台東三階段振興方案昨天出爐了。

觀光署說明，花東在交通、文化及資源是旅遊生命共同體，因此在震災振興補助比例原則下，分階段辦理台東振興三大措施，全案經觀光署與台東縣政府共同研商，且取得共識。

台東三階段振興方案為，台灣好行及台灣觀巴優惠措施部分，今年六月一日起結合花東縱谷行，好行花東免費搭乘、觀巴花東二折優惠。

七月一日至九月三十日，團體旅遊補助措施方面，旅行業辦理二天一夜以上旅遊團（放假日不超過一日），每團廿人以上，住宿每團最高補助一萬五千元元，每家旅行社最多申請二團。

自由行旅客部分，八月一日至九月三十日，住宿台東地區周一至周四限定，每房每晚最高補助一千元。

住宿 台東 花蓮

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