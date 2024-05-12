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Pandora x Red Velvet 韓流女團全員代言釋出清新美照

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Pandora 925銀掛鎖鑰匙吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora 925銀掛鎖鑰匙吊飾，2,480元。圖／Pandora提供

以串飾風靡全球的丹麥國際品牌Pandora，宣布成立於2014年的超人氣韓國女團Red Velvet全員一起出任2024品牌形象大使：IRENE、SEULGI、WENDY、JOY到YERI正式加入Pandora大家庭，品牌並釋出一系列由這個南韓SM娛樂旗下KPOP女團所演繹的全新清的形象照。Red Velvet表示：「我們非常高興能成為Pandora的夥伴，希望透過我們每個人的風格，鼓勵所有女性勇於展現自己的光芒，也期待藉由我們的造型啟發更多人，創造出真正的時尚運動。」

Pandora與Red Velvet攜手，形象照以「以愛生活」為信念，展示愛的表達與實踐。IRENE、SEULGI、WENDY、JOY、與YERI分別搭配Moments、Timeless、Signature等不同系列的設計，採用925純銀、鍍14K玫瑰金和Murano琉璃等高品質材料製成，並以各自的喜愛的風格疊戴戒指、項鍊、手鍊等不同品項，親身示範Pandora豐富多元的設計，能所有人輕鬆混搭、融入各種場合。

韓國超人氣女團Red Velvet成為Pandora品牌形象大使。圖／Pandora提供
韓國超人氣女團Red Velvet成為Pandora品牌形象大使。圖／Pandora提供
Pandora璀璨家族樹吊飾，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨家族樹吊飾，3,280元。圖／Pandora提供
Red Velvet成員Yeri演繹Pandora首飾形象照。圖／Pandora提供
Red Velvet成員Yeri演繹Pandora首飾形象照。圖／Pandora提供
Red Velvet成員Seulgi演繹Pandora首飾形象照。圖／Pandora提供
Red Velvet成員Seulgi演繹Pandora首飾形象照。圖／Pandora提供
Red Velvet成員Joy演繹Pandora首飾形象照。圖／Pandora提供
Red Velvet成員Joy演繹Pandora首飾形象照。圖／Pandora提供
Red Velvet成員Irene演繹Pandora首飾形象照。圖／Pandora提供
Red Velvet成員Irene演繹Pandora首飾形象照。圖／Pandora提供
Pandora珠飾配密鑲寶石手鍊，6,880元。圖／Pandora提供
Pandora珠飾配密鑲寶石手鍊，6,880元。圖／Pandora提供
Red Velvet成員Wendy演繹Pandora首飾形象照。圖／Pandora提供
Red Velvet成員Wendy演繹Pandora首飾形象照。圖／Pandora提供
Pandora三環交織鋯石戒指，3,680元。圖／Pandora提供
Pandora三環交織鋯石戒指，3,680元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨鑲邊心形針式耳環，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨鑲邊心形針式耳環，2,880元。圖／Pandora提供

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