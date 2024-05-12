Pandora x Red Velvet 韓流女團全員代言釋出清新美照

以串飾風靡全球的丹麥國際品牌Pandora，宣布成立於2014年的超人氣韓國女團Red Velvet全員一起出任2024品牌形象大使：IRENE、SEULGI、WENDY、JOY到YERI正式加入Pandora大家庭，品牌並釋出一系列由這個南韓SM娛樂旗下KPOP女團所演繹的全新清的形象照。Red Velvet表示：「我們非常高興能成為Pandora的夥伴，希望透過我們每個人的風格，鼓勵所有女性勇於展現自己的光芒，也期待藉由我們的造型啟發更多人，創造出真正的時尚運動。」

Pandora與Red Velvet攜手，形象照以「以愛生活」為信念，展示愛的表達與實踐。IRENE、SEULGI、WENDY、JOY、與YERI分別搭配Moments、Timeless、Signature等不同系列的設計，採用925純銀、鍍14K玫瑰金和Murano琉璃等高品質材料製成，並以各自的喜愛的風格疊戴戒指、項鍊、手鍊等不同品項，親身示範Pandora豐富多元的設計，能所有人輕鬆混搭、融入各種場合。 韓國超人氣女團Red Velvet成為Pandora品牌形象大使。圖／Pandora提供 Pandora璀璨家族樹吊飾，3,280元。圖／Pandora提供 Red Velvet成員Yeri演繹Pandora首飾形象照。圖／Pandora提供 Red Velvet成員Seulgi演繹Pandora首飾形象照。圖／Pandora提供 Red Velvet成員Joy演繹Pandora首飾形象照。圖／Pandora提供 Red Velvet成員Irene演繹Pandora首飾形象照。圖／Pandora提供 Pandora珠飾配密鑲寶石手鍊，6,880元。圖／Pandora提供 Red Velvet成員Wendy演繹Pandora首飾形象照。圖／Pandora提供 Pandora三環交織鋯石戒指，3,680元。圖／Pandora提供 Pandora璀璨鑲邊心形針式耳環，2,880元。圖／Pandora提供