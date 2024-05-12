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回饋直逼周年慶策略奏效 SOGO母親節催出業績成長

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO指出，今年母親節各業種商品力直逼周年慶規格回饋，帶動業績成長。圖／SOGO提供
SOGO指出，今年母親節各業種商品力直逼周年慶規格回饋，帶動業績成長。圖／SOGO提供

由於去年市況、業績大好，今年母親節檔期對各大百貨都是場硬仗，SOGO觀察，即使去年基期較高，今年各業種商品力直逼周年慶規格回饋促銷，今年母親節檔期仍保有成長動能。以忠孝館為例，母親節檔期整體成長就有超過5%，入店客人潮，忠孝、復興兩館亦同步成長達到5%。尤其兩館準備許多打卡拍照體驗，忠孝館更結合香港迪士尼舉辦「達菲與好友春日友約」，帶來家庭客及年輕客群入店成長。同時忠孝及復興兩館也一起推出應景送康乃馨活動。

在商品部分，搭配母親節促銷力道，SOGO指出，忠孝館黃金珠寶、頂級保養彩妝、運動戶外、節能家電系列，以及3C手機、相機等，在這一波都是表現相當不錯的業種。復興館在改裝後的5樓4樓名品女裝、輕奢配件表現特別亮眼，兩個樓層成長近2成。復興館家電類也呈現成長，其中按摩椅、歐系家電表現佳，出外旅遊的箱包及休閒鞋款銷售亦是亮眼。

「親朋好友聚餐」更是民眾過母親節另一關鍵，從進入五月開始，各餐廳連續兩周都是滿訂一位難求。

SOGO 母親節 香港迪士尼

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