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銅板價享受浪漫氛圍 全聯「花漾甜點節」推7款有機玫瑰新品

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯花漾甜點節即日起開跑，7款甜點採用屏東有機玫瑰花瓣醬入餡。圖／全聯福利中心提供
全聯花漾甜點節即日起開跑，7款甜點採用屏東有機玫瑰花瓣醬入餡。圖／全聯福利中心提供

全聯甜點新品創意不斷，首度推出超浪漫玫瑰風味系列，即日起至6月13日We Sweet主打「花漾甜點節」，打造玫瑰天使捲、玫瑰泡芙、玫瑰蛋糕捲、玫瑰雙餡半月燒、玫瑰奶酪、玫瑰涼果子、玫瑰綠豆糕7款玫瑰花風味新品，風味靈魂來自屏東在地小農的玫瑰農場，以自然草生栽培方式種植的食用有機玫瑰花瓣，精心調配的獨家配方的玫瑰花瓣醬入餡，每一款玫瑰風味甜點售價39～99元，不超過百元就能嘗到玫瑰優雅花香。

根據統計，在We Sweet熱銷商品中，銷售四大天王為瑞士捲、起士、泡芙及布丁，本檔花漾甜點節也特別考量到消費者的喜好，推出最受歡迎的捲類與泡芙類國民甜點，像是玫瑰天使捲的鬆軟戚風蛋糕，加上法國鮮奶油打成的乳霜餡，搭配玫瑰覆盆子內餡，售價99元；玫瑰泡芙以法國鮮奶油乳霜融合玫瑰覆盆子內餡，酸甜平衡，只要89元，不到百元即可享受「玫」好幸福。

看準民眾對銅鑼燒等燒果子的喜好，全聯在花漾甜點節推出玫瑰雙餡半月燒，和銅鑼燒一樣有著鬆軟外皮，內餡採用有機玫瑰花瓣製成玫瑰花瓣醬，結合濃郁蜂蜜，綻放花香與果香。這次也將經典小吃注入新意打造玫瑰涼果子，屏東有機小農玫瑰花瓣醬融入綠豆黃製成內餡，一口一個，吃了透心涼。玫瑰奶酪以鮮奶酪搭配玫瑰花凍，39元就能品嘗到玫瑰浪漫風味。

風味靈魂來自屏東在地小農的玫瑰農場，精心調配的獨家配方的玫瑰花瓣醬入餡，不超過百元就能嘗到玫瑰優雅花香。圖／全聯福利中心提供
風味靈魂來自屏東在地小農的玫瑰農場，精心調配的獨家配方的玫瑰花瓣醬入餡，不超過百元就能嘗到玫瑰優雅花香。圖／全聯福利中心提供

奶酪 屏東 甜點

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