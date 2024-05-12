銅板價享受浪漫氛圍 全聯「花漾甜點節」推7款有機玫瑰新品

全聯甜點新品創意不斷，首度推出超浪漫玫瑰風味系列，即日起至6月13日We Sweet主打「花漾甜點節」，打造玫瑰天使捲、玫瑰泡芙、玫瑰蛋糕捲、玫瑰雙餡半月燒、玫瑰奶酪、玫瑰涼果子、玫瑰綠豆糕7款玫瑰花風味新品，風味靈魂來自屏東在地小農的玫瑰農場，以自然草生栽培方式種植的食用有機玫瑰花瓣，精心調配的獨家配方的玫瑰花瓣醬入餡，每一款玫瑰風味甜點售價39～99元，不超過百元就能嘗到玫瑰優雅花香。

根據統計，在We Sweet熱銷商品中，銷售四大天王為瑞士捲、起士、泡芙及布丁，本檔花漾甜點節也特別考量到消費者的喜好，推出最受歡迎的捲類與泡芙類國民甜點，像是玫瑰天使捲的鬆軟戚風蛋糕，加上法國鮮奶油打成的乳霜餡，搭配玫瑰覆盆子內餡，售價99元；玫瑰泡芙以法國鮮奶油乳霜融合玫瑰覆盆子內餡，酸甜平衡，只要89元，不到百元即可享受「玫」好幸福。