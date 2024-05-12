FENDI 2024夏季來到羅馬 精彩工藝演繹自由悠閒的假期

羅馬是一個可以享受到城市氛圍與海濱風情的地方；隨著夏日假期的到來，FENDI高級訂製服和女裝藝術總監Kim Jones推出以品牌發源地羅馬的氛圍為靈感而創作的FENDI 2024夏季系列，以淡藍、鮮紅、明黃和對比鮮明的中性色調，營造出充滿活力的夏日氣息。透明真絲布料、修身剪裁或亮片針織衫，塑造出休閒、輕鬆和運動風的廓形，能完美適應從城市街道到海灘，從務實到俏皮，從低調到活潑的各種夏日度假場合穿搭需求。

本季大量運用運用最初由傳奇設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）於1983年設計的Pequin條紋，並以明亮色調和淡雅中性色彩重新演繹為夏日版本，出現在各種服裝單品和配件上。牛仔布料也是本季的重要材質，除了和Pequin一起出現在中性風格的女裝外套上，也貫穿本季的男裝和配件。運動風格的彈性布料騎行服、泳裝和運動裝款式，在休閒和正式之間表達羅馬人的浪漫。

包款部分也呼應服裝，Pequin條紋圖案採用輕盈的季節性紋理和品牌代表性工藝，裝飾在 FENDI各種經典男女包款上。全新從品牌典藏檔案中汲取靈感，推出可以雙面使用的Roll購物包，內外側採用Pequin條紋圖案和FF緹花布料。牛仔布也為包款換上不同色彩，創造休閒風格。