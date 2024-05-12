快訊

今年初才登記結婚...三重滅門慘案妻身分曝光 二婚遇狠夫釀祖孫3人亡

騙太大！假周杰倫代言山寨康師傅紅茶 陸網傻眼：「傍名牌」的極致

為何找人清魚缸？新北祖孫三代慘死 高大成推測原因：證明自己不知道人死了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威界「蘇媽媽」睽違13年訪台 帶來大師限定版波本

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
莫琳．羅賓遜是史上第一位肯塔基貓頭鷹女性首席調酒師。圖／英勝國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
莫琳．羅賓遜是史上第一位肯塔基貓頭鷹女性首席調酒師。圖／英勝國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣威迷暱稱「蘇媽媽」的前蘇格登（The Singleton）首席調酒師莫琳．羅賓遜 （Maureen Robinson），睽違13年再度訪台，帶來她與肯塔基貓頭鷹前首席調酒師John Rhea聯手創作的「肯塔基貓頭鷹純波本威士忌蘇格蘭大師全球限定版（Kentucky Owl Straight Bourbon Whiskey Maighstir Edition）」。這位威界傑出的女性調酒師自帝亞吉歐集團退休後，於2023年轉而投效Stoli 集團旗下波本與裸麥威士忌品牌肯塔基貓頭鷹（Kentucky Owl），成為史上第一位肯塔基貓頭鷹女性首席調酒師。

莫琳．羅賓遜指出，從調和與工藝的角度來看，蘇格蘭威士忌與波本威士忌的相似多過於不同。這次合作不僅有調和工藝高妙，還蘊含不同國家在釀造威士忌過程中，因不同歷史和地理環境下產生不同的視角及味蕾審美，進而迸發出美妙的火花。

「肯塔基貓頭鷹純波本威士忌蘇格蘭大師全球限定版」是肯塔基貓頭鷹酒廠嘗試跨界創新的第 3 款限量版陳年波本威士忌，莫琳．羅賓遜與John Rhea反覆嘗試與溝通後，決定以3種裸麥波本威士忌與1種小麥波本威士忌進行勾兌，年份分別為4 、5 、8 和9年，以波本威士忌展現出蘇格蘭威士忌的優雅；其風味如同蘇格蘭威士忌高雅柔順，但口感卻保有美國波本威士忌的豐滿多變。

起初會在強勁的口感中感受到黑麥溫暖、辛辣的甜味，隨後小麥與大麥的柔和帶來令人愉悅的平靜溫暖。入喉後橙子和葡萄柚的香氣，像柔軟天鵝絨般縈繞，最後輕柔甜美的焦糖香草味再次出現，尾韻以悠長而優雅柔軟的方式在口中迴盪。「肯塔基貓頭鷹純波本威士忌蘇格蘭大師全球限定版」酒精濃度50%，容量700毫升，建議售價5,250元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「肯塔基貓頭鷹純波本威士忌蘇格蘭大師全球限定版」酒精濃度50%，建議售價5,250元。圖／英勝國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「肯塔基貓頭鷹純波本威士忌蘇格蘭大師全球限定版」酒精濃度50%，建議售價5,250元。圖／英勝國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
莫琳．羅賓遜睽違13年再度訪台，帶來「肯塔基貓頭鷹純波本威士忌蘇格蘭大師全球限定版」。圖／英勝國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
莫琳．羅賓遜睽違13年再度訪台，帶來「肯塔基貓頭鷹純波本威士忌蘇格蘭大師全球限定版」。圖／英勝國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 貓頭鷹

延伸閱讀

Newjeans新單曲《Right Now》找來「村上隆」合作！大師親自繪製的新角色太可愛「經典彩虹小花＋飛天小女警」將成為新聯名周邊？

「電音和尚」日進大師佛祖搖搖進大馬不OK 遭反對喊禁止演出、入境

「賽局理論」大師巫和懋辭世享壽72歲 台大管院哀悼

堅持收購老雪莉桶 米爾登單一麥芽荷蘭威士忌再升級

相關新聞

櫻花鹽牛小排、紅鰷櫻餅！閤豐割烹「櫻花套餐」上桌

2023年於淡水開幕的日本料理餐廳「閤豐割烹」，本季呼應櫻花元素，結合當季旬味，推出季節限定「豐套餐」，包括有對應主題的...

每場僅34席！SKY Lab攜手泰菜Zaap 獻上限定泰式美饌

甫於去年11月在台北市大安區開幕的「SKY Lab西式居酒屋」，主打不受限的多元料理；今年首場客座活動即邀請到入選《米其...

攜手東京米其林摘星名廚 「元一天婦羅」進駐台北東區

看好國內高端日料市場，惠比壽餐飲繼推出全預約制私宅日料「琥珀割烹」後，再與連續14年蟬聯米其林一星、東京「元吉天婦羅（元...

情人節爽吃和牛！王品旗下4大品牌 端出浪漫和牛套餐

今年農曆初五適逢西洋情人節，王品旗下4大品牌以消費者最愛的和牛入菜，推出專屬套餐為甜蜜約會助攻。「夏慕尼」和「旬嚐精緻鍋...

創意日料blu koi推新餐！「白燒鰻魚海膽手捲」超豪華

進入2024年，創意日本料理餐廳「blu koi」推出全新春季菜單，除了有3種不同價位的套餐之外，還有全新推出的白燒鰻魚...

高雄唯一米其林二星餐廳Liberté收攤！傳將北上開業

甫於《臺灣米其林指南2023》甫獲得二星、也是高雄唯一的米其林二星餐廳「Liberté」法式料理餐廳，經所屬萬象餐飲集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。