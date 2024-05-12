威界「蘇媽媽」睽違13年訪台 帶來大師限定版波本

台灣威迷暱稱「蘇媽媽」的前蘇格登（The Singleton）首席調酒師莫琳．羅賓遜 （Maureen Robinson），睽違13年再度訪台，帶來她與肯塔基貓頭鷹前首席調酒師John Rhea聯手創作的「肯塔基貓頭鷹純波本威士忌蘇格蘭大師全球限定版（Kentucky Owl Straight Bourbon Whiskey Maighstir Edition）」。這位威界傑出的女性調酒師自帝亞吉歐集團退休後，於2023年轉而投效Stoli 集團旗下波本與裸麥威士忌品牌肯塔基貓頭鷹（Kentucky Owl），成為史上第一位肯塔基貓頭鷹女性首席調酒師。

莫琳．羅賓遜指出，從調和與工藝的角度來看，蘇格蘭威士忌與波本威士忌的相似多過於不同。這次合作不僅有調和工藝高妙，還蘊含不同國家在釀造威士忌過程中，因不同歷史和地理環境下產生不同的視角及味蕾審美，進而迸發出美妙的火花。

「肯塔基貓頭鷹純波本威士忌蘇格蘭大師全球限定版」是肯塔基貓頭鷹酒廠嘗試跨界創新的第 3 款限量版陳年波本威士忌，莫琳．羅賓遜與John Rhea反覆嘗試與溝通後，決定以3種裸麥波本威士忌與1種小麥波本威士忌進行勾兌，年份分別為4 、5 、8 和9年，以波本威士忌展現出蘇格蘭威士忌的優雅；其風味如同蘇格蘭威士忌高雅柔順，但口感卻保有美國波本威士忌的豐滿多變。

起初會在強勁的口感中感受到黑麥溫暖、辛辣的甜味，隨後小麥與大麥的柔和帶來令人愉悅的平靜溫暖。入喉後橙子和葡萄柚的香氣，像柔軟天鵝絨般縈繞，最後輕柔甜美的焦糖香草味再次出現，尾韻以悠長而優雅柔軟的方式在口中迴盪。「肯塔基貓頭鷹純波本威士忌蘇格蘭大師全球限定版」酒精濃度50%，容量700毫升，建議售價5,250元。

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