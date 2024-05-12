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療癒小物！必勝客「起司小夜燈」拍一拍就能發光
繼過去推出「好運比薩枕」、「比薩造型浴巾」、「比薩造型暖暖包」等週邊小物後，必勝客再度推出「必勝起司造型觸控小夜燈」，為粉絲在夜晚帶來溫暖的療癒感。
必勝客此次新推出的「必勝起司造型觸控小夜燈」，外觀造型宛若一塊起司，並且使用矽膠材質帶來柔軟感。只要輕輕一拍或是一捏，就可發出光芒，並有兩種模式可供選擇。夜燈採用USB充電模式，方便使用者擺放在不同位置，並且也可設定30或60分鐘的定時關燈功能。「必勝起司造型觸控小夜燈」自即日起全台限量開賣，原價500元，凡消費即可享加購價399元。
除了必勝客推出週邊之外，爭鮮旗下的「定食8」，也攜手人氣插畫「瘋狂眼珠Crazy eyes」，將台灣在地插畫與日本元素相互結合，預計將於5月15日起推出聯名週邊加購商品，包括有貼紙、行李束帶等一系列不同商品。
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