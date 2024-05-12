LINE全新「貼圖拼貼樂」功能上線 明起開放百萬組「原創貼圖」加入

LINE貼圖傳情無極限！推出全新「貼圖拼貼樂」功能，最多可以組合6張貼圖一次送出，挑戰用戶的拼貼創意，「貼圖拼貼樂」功能目前已於台灣、日本、泰國、印尼等地正式上線，用戶更新LINE手機應用程式至14.6.0（含）以上版本即可使用。

「貼圖拼貼樂」功能適用貼圖類型包括無特效與聲音的動態貼圖、靜態貼圖、大貼圖。目前可使用超過800組「官方貼圖」來進行組合，其中包含2組系統內建的BROWN & FRIENDS熊大兔兔貼圖可用於新功能，另像是好想兔、貓貓蟲咖波、PP mini小小企鵝等不同角色IP也能自由拼貼在一起，隨心組合出獨一無二的貼圖。

長按符合功能的貼圖後，聊天室會展開編輯區，將貼圖拖拉到編輯區就可以開始玩，用戶可挑選最多6張、甚至可選擇6組不同角色IP的貼圖來組合，還可自行放大縮小、調整角度、排列位置，一次發送於LINE通訊軟體聊天室中。用戶可以選擇同樣意義的不同貼圖組合在一起，或是用6張相同的貼圖拼貼來強調效果。更新到14.7.0以上版本之後，若要再次傳送，還可至貼圖鍵盤中的「歷史紀錄」點選最近使用過的80組貼圖，就能輕鬆再次傳送。