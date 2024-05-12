聽新聞
test
0:00 / 0:00
LINE全新「貼圖拼貼樂」功能上線 明起開放百萬組「原創貼圖」加入
LINE貼圖傳情無極限！推出全新「貼圖拼貼樂」功能，最多可以組合6張貼圖一次送出，挑戰用戶的拼貼創意，「貼圖拼貼樂」功能目前已於台灣、日本、泰國、印尼等地正式上線，用戶更新LINE手機應用程式至14.6.0（含）以上版本即可使用。
「貼圖拼貼樂」功能適用貼圖類型包括無特效與聲音的動態貼圖、靜態貼圖、大貼圖。目前可使用超過800組「官方貼圖」來進行組合，其中包含2組系統內建的BROWN & FRIENDS熊大兔兔貼圖可用於新功能，另像是好想兔、貓貓蟲咖波、PP mini小小企鵝等不同角色IP也能自由拼貼在一起，隨心組合出獨一無二的貼圖。
長按符合功能的貼圖後，聊天室會展開編輯區，將貼圖拖拉到編輯區就可以開始玩，用戶可挑選最多6張、甚至可選擇6組不同角色IP的貼圖來組合，還可自行放大縮小、調整角度、排列位置，一次發送於LINE通訊軟體聊天室中。用戶可以選擇同樣意義的不同貼圖組合在一起，或是用6張相同的貼圖拼貼來強調效果。更新到14.7.0以上版本之後，若要再次傳送，還可至貼圖鍵盤中的「歷史紀錄」點選最近使用過的80組貼圖，就能輕鬆再次傳送。
拼貼完成的貼圖可於一對一聊天室、群組聊天室使用，目前僅可於手機上觀看與操作，電腦版將在之後支援。LINE官方帳號、LINE社群等，後續將會評估是否可開放使用。實際試用覺得目前可以玩的貼圖數量真的有點少，但LINE也預告，5月13日將開放預計超過百萬組的「原創貼圖」加入拼貼樂功能，讓大家發揮創意盡情搞怪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言