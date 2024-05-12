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金色三麥首款零糖質「白金生啤」小7獨家限時限量上市

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
SUNMAI金色三麥全新推出品牌首款零糖質「白金生啤」，為注重健康意識的消費者帶來全新選擇。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SUNMAI金色三麥全新推出品牌首款零糖質「白金生啤」，為注重健康意識的消費者帶來全新選擇。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SUNMAI金色三麥為同時滿足消費者對輕盈與享受的追求，推出品牌首款零糖質酒款「白金生啤」，使用100% 純麥釀造，以獨特非熱處理工法封存酵母最佳活性，鎖住最新鮮純粹的頂級生啤酒風味，即日起於全台7-ELEVEN統一超商獨家限時限量販售，每罐500毫升，定價89元，5月28日前指定商品任選3件享85折優惠。

SUNMAI金色三麥觀察到越在意健康指標的族群，越容易在飲食上陷入輕盈或享受的兩難抉擇，為了打破對立的刻板印象，SUNMAI金色三麥發起啤酒減糖革命，全新推出品牌首款零糖質「白金生啤」，無糖、無負擔，搭配7-ELEVEN統一超商琳琅滿目的優質蛋白質享用，像是茶葉蛋、各式雞胸肉，以及新上市的金色三麥聯名「墨西哥風味烤雞捲餅」、「鮮蝦蔬果沙拉」等低碳餐點，就算在增肌減脂期間開罐解渴，也能自在暢飲毫無罪惡感。

SUNMAI金色三麥運用減法哲學，打造零糖質無負擔的輕盈享受，釀造團隊以世界冠軍的釀酒工藝，滿足消費者對輕盈與風味的追求。全新「白金生啤」運用獨特非熱處理技術延續酵母活性，裝罐瞬間封存最新鮮的酒花果香，更以100% 純麥釀出豐厚口感與濃郁香氣，金黃色輕盈酒體搭配頂層豐厚綿密泡沫，充分展現最純淨細緻的生啤酒風味，每一口都俐落暢快，減糖不減滿足感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SUNMAI金色三麥零糖質「白金生啤」，在增肌減脂期間也能輕鬆開罐暢飲。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SUNMAI金色三麥零糖質「白金生啤」，在增肌減脂期間也能輕鬆開罐暢飲。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SUNMAI金色三麥「白金生啤」採獨特非熱處理工法，開罐即享新鮮生啤酒滋味。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SUNMAI金色三麥「白金生啤」採獨特非熱處理工法，開罐即享新鮮生啤酒滋味。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

消費者 超商 金色三麥

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