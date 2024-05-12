日本和牛5折、4人餐5元！韓式燒肉「姜滿堂」插旗竹北

豆府餐飲集團旗下的韓式燒肉「姜滿堂」，本月正式進駐新竹竹北，開設首間百坪街邊店。為慶祝開幕，並推出「日本和牛5折」限時優惠，並有機會抽中「世界三大和牛 牛豬4人餐5元」等不同優惠。

主打韓式燒肉的「姜滿堂」，目前設有新竹巨城、桃園大江購物中心，台南南紡百貨、台中LaLaPort等分店，新開幕的新竹竹北店位於嘉豐五路一段，乃是品牌第5間分店，也是品牌首間街邊店，共計規劃百坪的用餐空間。

除了提供招牌餐點之外，姜滿堂本次也推出「世界三大和牛拼盤」，內含有澳洲和牛、美國SRF極黑和牛、日本和牛紐約客等品項，每份3,380元。另外也有納入三大和牛的組合套餐，雙人套餐2,688元起。