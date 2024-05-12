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日本和牛5折、4人餐5元！韓式燒肉「姜滿堂」插旗竹北

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
三大和牛．海陸牛豬拼盤，4人組合餐，每份5,388元。圖／豆府提供
三大和牛．海陸牛豬拼盤，4人組合餐，每份5,388元。圖／豆府提供

豆府餐飲集團旗下的韓式燒肉「姜滿堂」，本月正式進駐新竹竹北，開設首間百坪街邊店。為慶祝開幕，並推出「日本和牛5折」限時優惠，並有機會抽中「世界三大和牛 牛豬4人餐5元」等不同優惠。

主打韓式燒肉的「姜滿堂」，目前設有新竹巨城、桃園大江購物中心，台南南紡百貨、台中LaLaPort等分店，新開幕的新竹竹北店位於嘉豐五路一段，乃是品牌第5間分店，也是品牌首間街邊店，共計規劃百坪的用餐空間。

除了提供招牌餐點之外，姜滿堂本次也推出「世界三大和牛拼盤」，內含有澳洲和牛、美國SRF極黑和牛、日本和牛紐約客等品項，每份3,380元。另外也有納入三大和牛的組合套餐，雙人套餐2,688元起。

為慶祝竹北姜滿堂開幕，5月15日至5月17日期間，憑官方粉絲團或IG活動圖片用餐，即可以5折加購「日本和牛紐約客」1份，原價1,580元，優惠價790元，每日限量15名。另外在5月18日至6月30日期間，店內消費並出示豆府鐵粉卡，即可參加抽獎，有機會獲得5元世界三大和牛 牛豬4人餐、5元日本牛紐約客、5元新嫩牛五花等不同獎項。

姜滿堂推出「世界三大和牛拼盤」，每份3,380元。圖／豆府提供
姜滿堂推出「世界三大和牛拼盤」，每份3,380元。圖／豆府提供

新竹 日本和牛 紐約

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