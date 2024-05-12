聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本和牛5折、4人餐5元！韓式燒肉「姜滿堂」插旗竹北
豆府餐飲集團旗下的韓式燒肉「姜滿堂」，本月正式進駐新竹竹北，開設首間百坪街邊店。為慶祝開幕，並推出「日本和牛5折」限時優惠，並有機會抽中「世界三大和牛 牛豬4人餐5元」等不同優惠。
主打韓式燒肉的「姜滿堂」，目前設有新竹巨城、桃園大江購物中心，台南南紡百貨、台中LaLaPort等分店，新開幕的新竹竹北店位於嘉豐五路一段，乃是品牌第5間分店，也是品牌首間街邊店，共計規劃百坪的用餐空間。
除了提供招牌餐點之外，姜滿堂本次也推出「世界三大和牛拼盤」，內含有澳洲和牛、美國SRF極黑和牛、日本和牛紐約客等品項，每份3,380元。另外也有納入三大和牛的組合套餐，雙人套餐2,688元起。
為慶祝竹北姜滿堂開幕，5月15日至5月17日期間，憑官方粉絲團或IG活動圖片用餐，即可以5折加購「日本和牛紐約客」1份，原價1,580元，優惠價790元，每日限量15名。另外在5月18日至6月30日期間，店內消費並出示豆府鐵粉卡，即可參加抽獎，有機會獲得5元世界三大和牛 牛豬4人餐、5元日本牛紐約客、5元新嫩牛五花等不同獎項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言