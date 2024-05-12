雙子座、巨蟹座注意！星巴克2024專屬星座新品報到

雙子座、巨蟹座的星迷注意！星巴克宣布將於5月13日全台當日各門市開始營業時，發行雙子座與巨蟹座的2024專屬星座新品，包括鐫刻雙子星座馬克杯、雙子星座提袋、鐫刻巨蟹星座馬克杯、巨蟹星座提袋。

在新品上市當天，每位顧客每次結帳時，每款指定商品各限購乙個。若有額外數量的購買需求，需重新排隊；自5月14日起，便不受此限。

鐫刻雙子星座與巨蟹星座馬克杯，以細緻鐫刻的立體星座圖案，搭配經典永恆的霧面黑色釉料，並採用精緻典雅的專屬外包裝禮盒，十分具有收藏價值。雙子星座與巨蟹星座提袋，以星座符號、星象元素搭配品牌經典女神LOGO設計，神秘黑搭配細緻的印金、局部上光等多道印刷工藝呈現。