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雙子座、巨蟹座注意！星巴克2024專屬星座新品報到

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
星巴克宣布將於5月13日，發行雙子座與巨蟹座的2024專屬星座新品。雙子星座（右）與巨蟹星座提袋，每個售價600元。圖／摘自星巴克官網
星巴克宣布將於5月13日，發行雙子座與巨蟹座的2024專屬星座新品。雙子星座（右）與巨蟹星座提袋，每個售價600元。圖／摘自星巴克官網

雙子座、巨蟹座的星迷注意！星巴克宣布將於5月13日全台當日各門市開始營業時，發行雙子座與巨蟹座的2024專屬星座新品，包括鐫刻雙子星座馬克杯、雙子星座提袋、鐫刻巨蟹星座馬克杯、巨蟹星座提袋。

在新品上市當天，每位顧客每次結帳時，每款指定商品各限購乙個。若有額外數量的購買需求，需重新排隊；自5月14日起，便不受此限。

鐫刻雙子星座與巨蟹星座馬克杯，以細緻鐫刻的立體星座圖案，搭配經典永恆的霧面黑色釉料，並採用精緻典雅的專屬外包裝禮盒，十分具有收藏價值。雙子星座與巨蟹星座提袋，以星座符號、星象元素搭配品牌經典女神LOGO設計，神秘黑搭配細緻的印金、局部上光等多道印刷工藝呈現。

要注意的是，指定星座系列商品無法提供換貨服務（僅能退貨），星粉們在購買當下，務必現場檢查商品，確認後再結帳購買。詳細銷售辦法依星巴克網站公告為準。

鐫刻巨蟹星座馬克杯，售價990元。圖／摘自星巴克官網
鐫刻巨蟹星座馬克杯，售價990元。圖／摘自星巴克官網
鐫刻巨蟹星座馬克杯，售價990元。圖／摘自星巴克官網
鐫刻巨蟹星座馬克杯，售價990元。圖／摘自星巴克官網

星座 雙子座

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