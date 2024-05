PRADA 2024 May Issue打破服裝界限 重新演繹90經典

Prada發表重新探索品牌歷史與傳統的全新May Issue系列男女裝,以模糊既有界線的手法,具體思考當今多面矛盾且不斷變化的身份識別 -- 陽剛與陰柔、白天與晝夜、冬季與夏季、過去與未來之間的界線被打破,比基尼泳裝搭配絨面手套、府綢襯衫製成的裙裝搭配開襟衫披肩… 結合優雅與運動的衝突設計,完美展現Prada於1990年代為時裝界帶來的創舉。

不論男女裝,整體設計充滿古典氣息。法蘭絨羊毛織品點綴各式經典圖案,輕鬆而和諧地混搭:學院氣息的菱形格紋、幾何圖形、條紋線條。透膚尼龍材質飾則裝飾花卉圖案,混搭風衣、漆皮夾克與男裝剪裁的外套,中性的氣質看似簡單,其實經縝密思考。

Prada過往的經典元素透過各種精彩設計,再次展現於豐富的材質之中:金屬纖維、緹花面料於凸紋針織與府綢、雪紡與棉布之間相互應用、雪特蘭羊毛以超古典風格呈現。每一件單品除了最初設計時的穿法,也變化出更多現實中的樣貌:手套搭配泳裝、圍巾可以變成洋裝或是上衣。

曾席捲全球的經典包款也經多彩的Re-Nylon再生尼龍重新演繹–於2000年誕生的肩背包、源自1984年的後背包,以及Miuccia Prada於1978年接掌公司時所設計的手提包。近年熱賣包款Prada Arqué,以及甫一上市即造成廣大迴響的Prada Buckle系列也換上全新的樣貌。