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PRADA 2024 May Issue打破服裝界限 重新演繹90經典

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新2024 May Issue系列是對Prada定義的思考。圖／Prada提供
全新2024 May Issue系列是對Prada定義的思考。圖／Prada提供

Prada發表重新探索品牌歷史與傳統的全新May Issue系列男女裝，以模糊既有界線的手法，具體思考當今多面矛盾且不斷變化的身份識別 -- 陽剛與陰柔、白天與晝夜、冬季與夏季、過去與未來之間的界線被打破，比基尼泳裝搭配絨面手套、府綢襯衫製成的裙裝搭配開襟衫披肩… 結合優雅與運動的衝突設計，完美展現Prada於1990年代為時裝界帶來的創舉。

不論男女裝，整體設計充滿古典氣息。法蘭絨羊毛織品點綴各式經典圖案，輕鬆而和諧地混搭：學院氣息的菱形格紋、幾何圖形、條紋線條。透膚尼龍材質飾則裝飾花卉圖案，混搭風衣、漆皮夾克與男裝剪裁的外套，中性的氣質看似簡單，其實經縝密思考。

Prada過往的經典元素透過各種精彩設計，再次展現於豐富的材質之中：金屬纖維、緹花面料於凸紋針織與府綢、雪紡與棉布之間相互應用、雪特蘭羊毛以超古典風格呈現。每一件單品除了最初設計時的穿法，也變化出更多現實中的樣貌：手套搭配泳裝、圍巾可以變成洋裝或是上衣。

曾席捲全球的經典包款也經多彩的Re-Nylon再生尼龍重新演繹–於2000年誕生的肩背包、源自1984年的後背包，以及Miuccia Prada於1978年接掌公司時所設計的手提包。近年熱賣包款Prada Arqué，以及甫一上市即造成廣大迴響的Prada Buckle系列也換上全新的樣貌。

人手工藝則為度假系列的包款注入人文氣息：精緻的刺繡、針織與帶有Prada Symbole標誌性圖案的拉菲草鉤織。品牌古怪卻又優雅的獨特氣質則體現在配件和小細節上：領口或袖子上的別針、外套上繫著皮帶與蝴蝶結、包款裝飾樹脂製成的水晶寶石背帶等，也讓人始終感受到Prada對著裝的無盡的熱愛。

Prada Re-Edition1978 Re-Nylon肩背包，86,000元。圖／Prada提供
Prada Re-Edition1978 Re-Nylon肩背包，86,000元。圖／Prada提供
Prada 鉤針編織腰包，57,000元。圖／Prada提供
Prada 鉤針編織腰包，57,000元。圖／Prada提供
PRADA 2024 May Issue男裝系列中，折疊褲腳露出襪子的八分長褲是重要單品。圖／Prada提供
PRADA 2024 May Issue男裝系列中，折疊褲腳露出襪子的八分長褲是重要單品。圖／Prada提供
Prada Re-Nylon水桶包飾以水晶寶石背帶，86,000元。圖／Prada提供
Prada Re-Nylon水桶包飾以水晶寶石背帶，86,000元。圖／Prada提供
Prada絲絨拖鞋，33,500元。圖／Prada提供
Prada絲絨拖鞋，33,500元。圖／Prada提供
2024 Prada May Issue系列結合優雅與運動的衝突設計。圖／Prada提供
2024 Prada May Issue系列結合優雅與運動的衝突設計。圖／Prada提供
Prada 鉤針編織肩背包，76,000元。圖／Prada提供
Prada 鉤針編織肩背包，76,000元。圖／Prada提供
透膚尼龍材質飾以花卉圖案，菱形格紋充滿古典氣息。圖／Prada提供
透膚尼龍材質飾以花卉圖案，菱形格紋充滿古典氣息。圖／Prada提供
2024 Prada May Issue系列完美展現品牌於1990年代的創新精神。圖／Prada提供
2024 Prada May Issue系列完美展現品牌於1990年代的創新精神。圖／Prada提供
Prada緞面涼鞋，40,500元。圖／Prada提供
Prada緞面涼鞋，40,500元。圖／Prada提供
Miuccia Prada於1978年接掌公司時所設計的手提包經重新演繹。圖／Prada提供
Miuccia Prada於1978年接掌公司時所設計的手提包經重新演繹。圖／Prada提供
Prada鉤針編織貝雷帽，33,000元。圖／Prada提供
Prada鉤針編織貝雷帽，33,000元。圖／Prada提供
Prada鉤織手提包，57,000元。圖／Prada提供
Prada鉤織手提包，57,000元。圖／Prada提供
風衣與菱格紋等經典元素在PRADA 2024 May Issue中經重新演繹元。圖／Prada提供
風衣與菱格紋等經典元素在PRADA 2024 May Issue中經重新演繹元。圖／Prada提供
Prada鉤針編織帽，34,000元。圖／Prada提供
Prada鉤針編織帽，34,000元。圖／Prada提供

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