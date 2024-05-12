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劉雯完美示範！香奈兒太陽眼鏡又帥又文青

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
劉雯演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供
劉雯演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供

眼鏡如今更成為不折不扣的時尚配件；香奈兒（CHANEL）2024春夏眼鏡系列形象廣告以四格底片影像展開，在攝影師Karim Sadli的鏡頭下，香奈兒品牌大使劉雯、名模Alaato Jazyper Michael、América González與Loli-Bahia等四位個性風格與臉型輪廓迥異的女子，以不同廓形的細節的眼鏡表達出四位謬思活力充沛的身姿。

劉雯自2008年起成為香奈兒大秀的常客，同時擔任品牌的形象大使。她在影片中配戴了兩副金屬框太陽眼鏡，鏡腳上均飾有「CHANEL」字樣，「太陽眼鏡就像是裝甲一般，既讓我看見，卻又讓我不被看見。對我來說，它就是與生俱來的時尚配件。」她說。

「一年四季只要有陽光，我都會戴上太陽眼鏡。我也喜歡在室內佩戴，但這樣感覺有點荒謬，好像自己和其他人身處不同世界，所以我比較不會這麼做！」自2020年起便擔任香奈兒品牌模特兒的Loli-Bahia，在此次廣告中配戴了上面裝飾交織皮革的金屬鍊帶高級樹脂製成的面罩式眼鏡。Alaato Jazyper Michael在影片中配戴了雙色高級樹脂太陽眼鏡，而在2022年開始為香奈兒走秀的América González則在影片中詮釋了兩副不同造型的眼鏡。

Loli-Bahia演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供
Loli-Bahia演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供
Alaato Jazyper Michael演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供
Alaato Jazyper Michael演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供
劉雯演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供
劉雯演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供
Alaato Jazyper Michael演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供
Alaato Jazyper Michael演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供
Loli-Bahia演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供
Loli-Bahia演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供

影片 眼鏡 香奈兒

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