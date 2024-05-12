星巴克「第2杯折價100元」！只有2天、應援單身者脫單

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「YELLOW & ROSE DAY 約我喝咖啡吧！第2杯折100元」優惠活動，應援單身者脫單。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
「YELLOW & ROSE DAY 約我喝咖啡吧！第2杯折100元」優惠活動，應援單身者脫單。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

迎接5月14日的「黃色玫瑰情人節（YELLOW & ROSE DAY）」，星巴克宣布於5月13、14日連續2天，推出「YELLOW & ROSE DAY約我喝咖啡吧！第2杯折100元」優惠活動，呼籲單身星迷穿上黃色的衣服，讓身邊的人知道可以來約你喝咖啡。活動期間不限時段至全台星巴克門市購買2杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯折價100元優惠。單筆交易最高限購4杯，最多1次省下200元，限當場一次領取。

「黃色玫瑰情人節」源自一年有15個情人節的韓國，單身者會在這一天穿上黃色的衣服，並點黃色咖哩飯來吃，宣告自己仍是單身。有伴侶的過的則是「玫瑰情人節」，情侶可以為對方獻上玫瑰表達愛意。星巴克的「YELLOW & ROSE DAY約我喝咖啡吧！第2杯折100元」優惠活動，讓單身者多一個藉口可以互約喝咖啡，希望透過咖啡為單身者助攻，有機會早日脫單。

這次的優惠消息一公布，立即有網友舉手發問：「誰會有黃色衣服啦？」有網友熱情回應：「兄弟象。」也有網友神回：「海棉寶寶跟小小兵。」不過不管消費者穿什麼顏色的衣服，在活動期間都能夠享有同等優惠。

在優惠品項方面，依各門市現貨為準，但不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

依照慣例，這次的優惠活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；高鐵站、機場航廈、國道休息站、福隆觀海、清境、日月潭、墾丁福華、海生館、花蓮理想、奇美博物館…等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克宣布在5月13、14日連續2天，推出「YELLOW & ROSE DAY約我喝咖啡吧！第2杯折100元」優惠活動。圖／摘自星巴克官網
星巴克宣布在5月13、14日連續2天，推出「YELLOW & ROSE DAY約我喝咖啡吧！第2杯折100元」優惠活動。圖／摘自星巴克官網

咖啡 單身 情人節

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