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台灣夜市搬到京都 洪瑞珍三明治大排長龍遊子撲空

中央社／ 京都11日電

小朋友快樂套圈圈、打彈珠，還可以挑戰丟沙包，日本最大型台灣文化祭TAIWAN PLUS移師京都，今天同樣人潮滿滿，洪瑞珍三明治人龍排到看不見尾巴，思鄉台灣遊子甚至撲空。

這屆TAIWAN PLUS由文化總會、京都府、誠品生活、日本NSS共同主辦，今年京都TAIWAN PLUS刻意將燈光調暗，點起閃爍燈泡，營造出夜市氛圍，更把原汁原味的夜市遊戲攤位搬到現場，大人小孩站在攤位前玩得不亦樂乎。

台味早餐、珍珠奶茶、鳳梨酥、果醬應有盡有，文創伴手禮也同樣吸睛。印滿台灣花磚、台灣黑熊、芒果及豬血糕等圖案的紙膠帶，意外捲起風潮，人手一大盒搜刮；更別說歷年都很熱門的洪瑞珍三明治，展場大門一開就排起長長人龍，看不到尾端，下午2時就賣光，還趕緊補貨。

洪瑞珍日本代表黃哲誠受訪表示，自從有第一次在東京TAIWAN PLUS有一小時完售經驗後，他們接下來備貨都會比過去充足，甚至把團隊拉到大阪生產、找在地烘焙廠商合作現製，麵包和乳製品採百分百在地食材，他更開玩笑說：「連台灣的師父都覺得日本的洪瑞珍好像比較高級？」

黃哲誠說，因為參與TAIWAN PLUS才發現原來日本朋友很喜歡他們獨特的鹹甜口味，也歸功前幾次經驗，這次售罄後還能馬上在大阪追加製作。活動結束後，他們也將在大阪阪急百貨開設9天快閃店，持續推廣台灣美味。

現場就有3名在京都、大阪工作的台灣遊子，特別到TAIWAN PLUS回味，本來想大啖洪瑞珍卻撲了個空，全數售罄得等補貨。他們稱讚現場營造氛圍很棒，但完全沒有想到人潮會這多、有被嚇到，希望明年也在京都舉辦。

48歲中嶋先生和好友池田先生人手一個茄芷袋滿載而歸，從果醬、台灣樣式提袋買到錄音帶，表示從社群平台IG得知舉辦訊息，特別遠從「桃太郎的故鄉」岡山縣前來京都。中嶋過去曾拜訪台灣3次，特別喜歡逛夜市；池田則超愛滷肉飯、珍奶，「雖然這次沒有吃到滷肉飯有點可惜，但沒關係，台灣啤酒最好喝！」

日本大學生森田則是從鄰近的滋賀縣拜訪，手拿珍珠奶茶愛不釋手，「這是我第一次喝到，真的很好吃、太快樂了」，因為沒有去過台灣，特別來TAIWAN PLUS逛逛，「我對台灣的印象就是好像很好玩的樣子，最想要吃小籠包，這次沒能吃到，有點小可惜」，大學畢業後很想去台灣玩。

京都 日本 珍珠奶茶

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