TAIWAN PLUS京都開幕 謝長廷盼台日友好推向全世界

珍珠奶茶、洪瑞珍三明治前進京都，日本最大型的台灣文化祭TAIWAN PLUS今天開幕。駐日代表謝長廷與貴賓都提及台日情誼，謝長廷期待這份友善關係能被推廣到全世界。

這屆TAIWAN PLUS由文化總會、京都府、誠品生活、日本NSS共同主辦，由台灣國寶級民謠大師陳明章用台灣明琴自彈自唱「溫泉鄉的吉他」，台灣駐日代表謝長廷、京都府副知事鈴木一弥、日華懇參議員滝波宏文、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、民主進步黨立委吳沛憶、國發會主委龔明鑫等台日貴賓都出席見證。

謝長廷致詞時打趣說，現場燈光很暗原本以為是供電不足，原來是現場要營造台灣夜市的氣氛。他表示，台日關係不斷在困境中見證情誼，尤其4月花蓮大地震，日本政府與民間提供許多資金與協助，甚至在機場、車站為台灣募款，讓他非常感動，希望這樣有好的關係能推廣到全世界。

鈴木一弥向花蓮震災受難者致慰問，期待能早日恢復以往日常，表示台灣和日本是關係很緊密的兩個國家，希望有更長遠的合作發展。尤其這是TAIWANPLUS第一次在京都府設攤位，希望能讓日本朋友接觸到更多台灣文化，這次活動讓雙方更認識彼此產業，成為交流的橋樑。

滝波宏文則開心分享，自己的太太是台灣人，台日之間真的就像家人一樣，活用彼此經驗提供援助；谷崎泰明也強調花蓮發生地震後，日台交流協會收到大量資訊希望能協助台灣，彼此友誼能像園藝般長期呵護。

龔明鑫表示，4月的花蓮大地震受到全世界關注，但最大關注來自日本，超過6成補助就是日本的援助，再次展示台日有事、彼此就是最好的朋友。這是他今年第二次來日本，首次是為了台積電在熊本場的開幕典禮，「但我想強調不只TSMC是台灣之光，今天所有團隊都是，代表台灣文化深耕的力量，還有年輕人新創的力量」。

今年特別的是，新港奉天宮也帶著媽祖、虎爺到京都現場。新港奉天宮董事長何達煌更致贈媽祖紀念寶像各一尊給駐日代表及京都府官方代表，用以凸顯宗教大愛無國界，日台交流綿延永久；另外，被日本自行車公路賽的頂級賽事「環日本公路賽」選為京都賽道終點的精華町，今天也與台灣精品美利達日本株式會社雙方簽訂合作協議，在現場共同見證。