搶啤酒節聲量！高雄辦下酒菜料理競賽 優勝店家好康曝光

去年高雄啤酒音樂節創下史上最多人流紀錄，國內外巨星領軍，3天活動超過6萬人次參與，今年「高雄下酒菜料理競賽」與高雄啤酒音樂節持續合作，競賽主題為「泰好味」，招募高雄餐飲業者參賽，以高雄農特產品入菜，以泰式酸甜辣為基調，即日起開放報名，優勝店家可以進駐高雄啤酒音樂節，推廣在地料理。

今年啤酒音樂節卡司包含許多外國明星，例如ZICO、FTISLAND、MAMAMOO輝人、SHINee 泰民、EXO 燦烈、CHEN、XIUMIN及JESSICA等8組韓星、泰版F4爆紅的泰星DEW和30組以上台灣歌手。經發局長廖泰翔表示，「高雄下酒菜料理競賽」已開放報名至5月20日，今年開放在高雄實體營業的店家報名。

下酒菜競賽規劃分為網路票選及評審試吃兩階段評選，網路票選入選的店家將會選取30家參加最評審試吃決賽，決賽中獲得優勝的業者，也從去年的13家特別加碼名額至23家，將獲得進駐高雄啤酒音樂節「大會食堂」資格；廖泰翔說，透過賽事的良性競爭以及與啤酒節的合作，讓更多歌迷朋友認識在地的餐飲料理。

寬寬整合行銷股份有限公司陳功儒總經理表示，今年下酒菜大賽以泰式風格為主題，將派出小組赴泰國邀請特色店家進駐高雄啤酒音樂節設攤。另外，梁舒涵身為演出卡司之一，同時也擔任下酒菜料理競賽的推廣大使，除了帶來精彩舞台表演，也會將下酒菜的美味分享給每一位觀眾。

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