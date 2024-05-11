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動漫模型、一番賞席捲全台 台北這處地下街業績暴漲

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
Y區地下街服務中心存了10多年的管理費，近年終於完成Y27出入口增設電扶梯。記者邱書昱／攝影
Y區地下街服務中心存了10多年的管理費，近年終於完成Y27出入口增設電扶梯。記者邱書昱／攝影

動漫模型、轉蛋、一番賞店家林立的台北Y區地下街，不管平日或假日，人潮絡繹不絕。理事主席劉育豪說，店家們有共識要讓地下街共好，出資編列預算進行公共設施的改善，使得業績以10%以上成長，尤其矚目「台北雙星」動工，盼望市府未來能加以串接商圈。

走到Y區地下街，不時會看見遊客提著滿滿購物袋，裝著不是公仔、遊戲主機，堪稱台版秋葉原，地下街前後端也有日常服飾雜貨、東南亞料理。台北地下街行政服務中心副理張慧芸說，為了抓住客群，地下街一年三檔滿額抽獎活動，利用滿額折扣，自然有更多的吸力，讓民眾前來購物。

張慧芸也說，前後歷經10多年的轉變摸索，Y區地下街才打造出一條獨特、屬於自己的風格，但最重要是「不要看眼前賺多少，而是能帶入多少人潮。」若能帶來龐大人潮，地下街可以近乎免費提供場地舞台。

同為中華商城的拆遷戶，地下街採自理自管模式，劉育豪說，市府很難挹注資源，所幸攤商們有志一同，認為購物環境是留住顧客關鍵，因此這幾年前前後後完成了Y27電扶梯建置，「這筆費用就存了10多年，耗資2千多萬。」還有Y26號出入口等美化改建等，現在正著手Y7的出入口設施。

劉育豪說，改善之後，Y區地下街的業績每年都有10%到20%的成長，不過，他也說，目前買氣仍未回歸到疫情前，一方面是中國大陸遊客尚未開放，另一方面是台灣人多半都去日本玩，相信之後的成長仍可期。

尤其，聯通的「台北雙星」正在動工，建築體逐漸拔升，預計2027年完工。劉育豪認為，未來勢必會有更大量人流湧入，市府可以將地下街作為賣點，帶動起整個商圈共榮。

市場處也說，考量將來台北雙星產生的觀光人潮，評估Z5、Z9增設電扶梯和電梯可行性，以改善這兩處站前地下街垂直動線，現階段仍是以硬體工程為主，未來台北雙星計畫相關業者進駐等，會協助媒合地下街業者，創造合作機會。

Y區地下街每年會有三檔活動推出，增加民眾購物的誘因。記者邱書昱／攝影
Y區地下街每年會有三檔活動推出，增加民眾購物的誘因。記者邱書昱／攝影
除了地下街自主舉辦活動外，也會和日本沖繩合作推展觀光。記者邱書昱／攝影
除了地下街自主舉辦活動外，也會和日本沖繩合作推展觀光。記者邱書昱／攝影

北市 業績 買氣

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