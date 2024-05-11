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秀泰集團攜手遠雄進駐「臺北大巨蛋園區」斥資3億打造頂級觀影新地標

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
大巨蛋秀泰影城。秀泰影城提供
大巨蛋秀泰影城。秀泰影城提供

秀泰集團10日宣布與遠雄巨蛋合作將進駐「臺北大巨蛋園區」，計畫斥資3億打造全台特殊影廳最齊全的旗艦級影城，未來勢必將成為國際級電影娛樂新地標，包括國內外影星見面會、各式流行話題、電影行銷活動等都將匯集於此。秀泰影城的加入，將完成臺北大巨蛋園區最後一塊拼圖，秀泰大巨蛋影城預計於2025年第二季正式營運，目標將挑戰全台票房冠軍。 

遠雄巨蛋與秀泰集團10日完成簽約儀式，遠雄巨蛋董事長湯佳峯表示，「巨蛋影城坐落於臺北繁榮的都心區，為滿足民眾觀賞電影、購物與用餐等多元休閒體驗，我們費時兩年時間，進行嚴謹的市調、訪談、了解影城產業狀況，並進行會勘、溝通、磨合，最終決定與國內頂尖影城品牌秀泰影城攜手合作」；秀泰集團總經理廖偉銘表示，「臺北大巨蛋園區」規劃完整，除了有秀泰影城的進駐外，未來SOGO正式開幕後，還可疊加週邊鄰近的國父紀念館、松山文創園區、誠品行旅，讓消費者一次滿足消費美食購物與休閒遊憩，而且交通位置卓越，無論是搭捷運或者開車騎車都相當方便，秀泰集團長期致力於打造精品影城，這次與遠雄巨蛋聯手，大巨蛋秀泰影城將不只成為秀泰集團的影城旗艦店，更目標成為台灣領導品牌、新穎奢華影城的代名詞」。

秀泰集團於2022及2023年，連續兩年於南北高雄分別打造「岡山秀泰影城」及「夢時代秀泰影城」兩座精品影城，並於近日宣布與韓國CJ娛樂集團合作，將一口氣領先全台獨家打造8座「ScreenX 270°沉浸式全景影廳」；2025年落成的「大巨蛋秀泰影城」，將打造單點約2,000席座位，面積約3,000坪的國際級奢華影城，以「極致觀影」作為定位，融合時尚精品及國際星級酒店等奢華元素，並將規劃包含ScreenX、丹普貴賓廳、Ultra巨幕廳等特殊影廳，引領影迷與國際接軌，比肩日本新宿109 CINEMAS PREMIUM 、韓國CGV Yongsan、泰國ICON CINECONIC等亞洲一流影城，打造亞洲旗艦型電影流行娛樂基地，為全台影迷帶來前所未見的極致觀影享受。 

關於臺北大巨蛋園區

「臺北大巨蛋」於2023年12月3日迎接首場正式國際賽事「2023年亞洲棒球錦標賽」並贏得歷史首勝，目前已陸續舉辦中華職棒賽事、日本職棒讀賣巨人隊海外交流賽及T1聯盟籃球等賽事，園區週邊交通便利，除了有台北捷運板南線外，更有多線公車及忠孝東路、市民大道等完整交通路網，並緊鄰國父紀念館、松山文創園區、誠品行旅，未來在秀泰影城及SOGO正式開幕後，將可一次滿足消費者美食購物、休閒遊憩等需求，成為信義區最具未來潛力的區域。

關於秀泰集團

秀泰集團旗下擁有商場、影院及渡假村，其中秀泰影城致力於打造精品影院，目前在全台擁有17個據點、184座影廳，座位數達21,120席，市佔率第二且持續成長。

遠雄巨蛋董事長湯佳峯(左)與秀泰集團董事長廖治德(右)，完成大巨蛋秀泰影城合作簽約儀式。秀泰影城提供
遠雄巨蛋董事長湯佳峯(左)與秀泰集團董事長廖治德(右)，完成大巨蛋秀泰影城合作簽約儀式。秀泰影城提供
遠雄巨蛋董事長湯佳峯(左3)、李柏熹總經理(左2)、田夙斐副總經理(左1)、秀泰集團董事長廖治德(右3)、廖偉銘總經理(右2)、廖偉翔副總經理(右1)共同出席合作簽約儀式。秀泰影城提供
遠雄巨蛋董事長湯佳峯(左3)、李柏熹總經理(左2)、田夙斐副總經理(左1)、秀泰集團董事長廖治德(右3)、廖偉銘總經理(右2)、廖偉翔副總經理(右1)共同出席合作簽約儀式。秀泰影城提供

大巨蛋 遠雄 電影

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