LG BEAUTY LAND快閃店免費逛！ 療癒打卡點闖關好禮帶回家

來自韓國LG生活健康的頂級洗沐保養品牌VEILMENT蓓蔓，推出「VEILMENT蓓蔓SPA賦活沐浴露系列」，將保養概念帶入沐浴，提倡沐浴不只是清潔，更是調理肌膚打造細緻膚質的重要過程！即日起於Partipost舉辦快閃店活動，只要完成3項有趣任務，即有機會免費獲得正貨商品！

台灣首位品牌代言人何美體驗推薦，VEILMENT蓓蔓SPA賦活沐浴露系列是一款可以天天使用的去角質沐浴露，洗完的滑嫩感摸得到！適合和我一樣懶惰去角質的人，一瓶就能HOME SPA，輕鬆洗成嫩白肌。

SPA賦活沐浴露是VEILMENT蓓蔓與60年經驗皮膚科學研究所合作，進行長達1925天測試與開發，通過無數次的樣品實測，就是為了提供肌膚清潔並兼顧保養，打造保養臉部般呵護全身肌膚的沐浴露。全系列皆含有草本植萃精華，幫助滋潤肌膚、維持柔嫩感。新升級配方添加2倍死海鹽、維他命C，細緻亮白肌膚，另外玻尿酸鈉、視黃醇（A醇）、菸鹼醯胺、溫泉水、甘油、神經醯胺等50,000PPM肌膚保養精華，促進角質更新代謝、淨化毛孔，讓毛孔深呼吸！

VEILMENT蓓蔓SPA賦活沐浴露系列，奢侈添加「杏桃果核微粒」，加上「以色列死海鹽」質地細緻溫和，適合所有膚質。圖／LG健康生活提供

2倍專櫃級以色列死海鹽內含豐富礦物質，溫和去除老廢物質、淨化調理肌膚，韓國專業去角質配方，促進肌膚新陳代謝並淨白肌膚，維持細緻柔嫩感。除了例行的全身清潔，更可在手肘、膝蓋、足部或背部等，容易堆積角質的地方來回進行揉搓，找回透亮嫩白肌！使用杏桃果核微粒作為磨砂成分，可溫和細緻去角質，適合覺得磨砂膏太強烈刺激不適或是對於要使用磨砂膏還要使用沐浴露產品覺得麻煩的女孩，實現在家也能擁有頂級SPA的奢華享受，在自家浴室即可輕鬆做身體保養！

VEILMENT蓓蔓注入奢華香氛精油，四款不同迷人的植萃香調，療癒好心情。圖／LG健康生活提供

VEILMENT蓓蔓注入奢華香氛精油，告別因流汗產生的異味，洗後的肌膚如baby般柔嫩還自帶高級體香。香氣高級迷人持久，可依照每天不同的心情做選擇，讓沐浴後的自己更舒適、散發無比魅力！

黑玫瑰 ：經典療癒款！與凝聚露珠嬌嫩欲滴的玫瑰花瓣及莖略帶苦澀香氣融合成迷人的黑玫瑰香，柔美香氣連大使何美都超愛！

阿拉斯加 ：沁涼感沐浴：含有阿拉斯加冰河水及薄荷，如用冰塊洗澡般爽快清涼。帶有清爽的柑橘檸檬香氣，告別異味，含水楊酸0.5%可軟化角質，幫助去除多餘油脂。

鼠尾草 ：如雨後森林中感受到青草香揉合治癒鼠尾草的木質調香。

茉莉花 ：隨風搖曳的紫色茉莉花，帶來優雅而純淨的花香。

LG BEAUTY LAND快閃店活動，完成任務即可帶走好禮。圖／LG健康生活提供

LG BEAUTY LAND快閃店活動

活動時間：05/09-05/12，(每日12:30-20:00)

活動地點：Partipost／104台北市中山區中山北路二段20巷16號

任務一：體驗商品並加入LG生活健康LINE好友

體驗蓓蔓的產品，並加入LG生活健康LINE好友完成指定任務！

任務二：現場拍照打卡

邀請最美的你一起來當蓓蔓封面大使！只要至蓓蔓展場的情境區拍照，並上傳至IG限動Hashtag 『#蓓蔓』並標註 @otb_veilment.tw 就完成任務啦！

任務三：套圈圈遊戲，套中即刻帶回家!

完成上述兩步驟，經工作人員確認，即可獲得圈禮機會，套到的好禮直接帶回家！