博恩竟不是第一！台灣TOP6喜劇演員包你笑到肚子痛



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「台灣喜劇演員」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的台灣喜劇演員排行。

近年來，台灣逐漸興起的單口喜劇表演及脫口秀，無論是在現場感受還是藉由串流媒體收看，巧妙的段子經過演員的演繹，時而幽默時而嘲諷的表達自己對個人經歷、政治的想法，為觀眾帶來無盡的歡笑與不一樣的觀點，也讓越來越多人感受到這類表演形式的魅力。那麼接下來就一起來看看台灣有哪些超有才華的喜劇演員吧！

網讚《賀瓏夜夜秀》帶來多元討論 博恩獨有風格魅力牢抓粉絲的心

▲ 網友熱議top6台灣喜劇演員 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「台灣喜劇演員」相關話題的討論，可以發現「賀瓏」最受到網友熱議。由賀瓏主持的《賀瓏夜夜秀》，時常諷刺社會現象甚至以話題人物作為討論焦點，節目播出期間話題不斷，幾度發生「炎上」風波，即有網友提出「台灣脫口秀一直以來都以冒犯的藝術以及美式幽默作為賣點，但同時引起了很大的爭議」，認為目前最大的課題就在於「找到把冒犯變笑點的那個關鍵平衡」。

不過在《夜夜秀》第一季落幕後，也有不少粉絲打氣說道「賀瓏在經歷過夜夜秀後，成長成一個獨一無二的演員」，認為這數個月的淬煉讓賀瓏顯著成長，其他人也接著分享自己最喜歡的片段，如「這個段子真的好笑到爆」、「每一集播出都讓我感覺在喜劇玩政治也可以很好笑」，表示「只要來賓願意談，多元的討論多元的聲音，這不才是台灣多元價值嗎」。

而作為台灣首位登上小巨蛋的單口喜劇演員「曾博恩」，今年6月又將攜賀瓏同攻小巨蛋，也是焦點人物之一。不少博恩粉絲大讚「博恩自然有他的風格魅力」，認為自己就是被博恩獨特的臺風與精心構思的喜劇段子所吸引。

曾看過《博恩夜夜秀》的網友則表示，「因為博恩夜夜秀的關係我才開始關心政治，也開始喜歡看脫口秀」、「這讓更多的年輕人願意去認識、面對那些以為與自己無關的『政治』」，認為利用諷刺手法將較生硬的主題融入娛樂，吸引觀眾去接觸、了解，就是脫口秀的魅力之一。

此外，以開放談「性」為特色的「佳諭」，也受到許多網友討論。不少看完佳諭演出的網友紛紛留言稱讚道「簡潔、明瞭，不拖泥帶水的段子！！！！天生的喜劇演員」、「句句都是梗，很厲害」；還有不少粉絲指出，雖然佳諭的段子常讓人臉紅心跳，但只要「抱持著開放、健康的心態」，談論這些話題並不是什麼羞恥的事。

你也喜歡看單口喜劇或脫口秀嗎？若你也喜歡這類型的表演，下次有機會時不妨協同親朋好友一同觀看演出，在感受現場氛圍的同時提供演員們支持吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「台灣喜劇演員」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/29~2024/04/29，共3個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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