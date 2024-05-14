團聚小酌不可少！6大熱門酒類你最愛喝哪一種？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「酒類」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的酒類排行。

不論是下班後的小酌怡情，或是慶祝節日時的放縱狂飲，「酒」作為飲品始終受到大眾喜愛；而市面上酒品類型多元，每款都有其獨特的口感與風味，究竟討論度最高的是哪些呢？

「啤酒」品類多元網友喜好各異 「葡萄酒」送禮好選擇

▲ 網友熱議6大酒類 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「酒類」相關話題的討論，可以發現「啤酒」最受到網友熱議，其價錢、口感與其他酒品相較之下十分平易近人，搭配透心涼的冰塊一飲而盡，是許多民眾釋放壓力時的最愛。

討論區上不少啤酒愛好者分享道「（啤酒）放太久會苦，要喝新鮮的」、「喝啤酒配鹽酥雞很棒」、「啤酒廠現做超好喝，沒苦味」等，也有網友針對不同的啤酒包裝提出看法，例如「鋁罐有一些味道」、「玻璃瓶包裝的好喝」，表示啤酒品類多元，每個人可以根據自身的喜好進行挑選。

排名第二的「葡萄酒」則被部分民眾認為更適合於正式場合中飲用，也因此在晚宴、尾牙席間，餐桌上經常有葡萄酒的一席之地；亦有網友發文請求大家推薦適合送禮的紅酒引起討論，留言回覆如「好市多美國的紅酒我都蠻喜歡的」、「喜歡單寧成熟風味的可以選加州的紅酒」，並補充若要將酒作為禮物贈予他人，可多方考量對方平時的飲酒習慣、是否重視收藏價值等面向。

此外「中式白酒」也有不少擁護者，在台灣，高粱、茅台等皆是常見的送禮選擇，其蘊含「長久」之美意，尤其受到許多長輩喜愛。

不過中式白酒的酒精度數通常較高，更需注意適量飲用，便有過來人分享經驗如「我和我先生結婚時，先生只喝了兩杯就茫了，抱著馬桶吐了一夜」、「跟你老爸喝一杯就看到周公了」，提醒民眾飲酒須適可而止，避免損害自身健康與他人安全。

你是哪種酒類的愛好者呢？在享受酒精帶來的快感時，也別忘了適量飲酒的重要性，並且「喝酒不開車，開車不喝酒」，為自己的健康與他人安全負責！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「酒類」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/28~2024/03/28，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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