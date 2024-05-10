居家滅蚊必看！達人揭「捕蚊燈挑選、使用重點」
天氣越來越熱，蚊子大軍也開始出沒，網路上不少家長熱議小孩子被咬成紅豆冰，簡直被當成人肉捕蚊燈。根據486團購觀察，近日捕蚊產品搜尋量明顯上揚，消費者偏好美型設計、無線便攜，清潔是否便利也是考量重點。建議根據環境和個人習慣來挑選適合的產品，「使用方式」也會影響效果。
捕蚊產品大致上分為電擊式、吸入式和黏補式。電擊式捕蚊燈透過高壓電網進行捕殺會發出較大聲響，建議放在陽台、公共梯間、儲藏室等不用擔心受到聲音干擾的地方使用。吸入式捕蚊燈透過誘捕光源誘捕、搭配風扇將蚊子吸入裝置後困住風乾，一般僅有些微風扇聲，適合放置於臥室或書房。486先生提醒，吸入式捕蚊燈使用後不要立即打開集蚊盒清理，須等待一段時間讓蚊子脫水風乾。相較之下，黏補式捕蚊器最為安靜，但要注意黏紙為耗材，需定期更換。
為解決民眾對清潔電網的困擾，有品牌推出搭載360度自動清潔裝置的產品，透過清潔刷運行將卡住的蚊蟲屍體掃除，不用手動刷網。部分捕蚊產品的集蚊盒需使用螺絲起子開啟，可挑選旋開式或抽屜式的設計，清潔更方便。
時下露營正夯，充電式捕蚊燈不受插座和電線限制，受到不少消費者青睞，有些兼具太陽能充電更便利。摺疊式捕蚊燈收納起來僅一個手掌大小，展開兼具手電筒或露營燈功能，也是時下夯品。
對蚊子來說，人體絕對比捕蚊燈更具吸引力，因此避免「人燈一室」可以提高捕蚊效果。若想要一夜好眠，可在睡前2至3小時先將捕蚊燈開啟並將環境燈關閉，因為環境越暗、誘捕的光源越能吸引蚊子，同時人先離開現場。另外，擺放位置也很重要，建議將捕蚊燈放在75至100公分左右蚊子的飛行高度，避免靠近風扇或空調出風口，以達到最佳效果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言