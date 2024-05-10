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居家滅蚊必看！達人揭「捕蚊燈挑選、使用重點」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎戰夏季蚊子大軍，各式捕蚊產品熱銷。圖／486團購提供
迎戰夏季蚊子大軍，各式捕蚊產品熱銷。圖／486團購提供

天氣越來越熱，蚊子大軍也開始出沒，網路上不少家長熱議小孩子被咬成紅豆冰，簡直被當成人肉捕蚊燈。根據486團購觀察，近日捕蚊產品搜尋量明顯上揚，消費者偏好美型設計、無線便攜，清潔是否便利也是考量重點。建議根據環境和個人習慣來挑選適合的產品，「使用方式」也會影響效果。

捕蚊產品大致上分為電擊式、吸入式和黏補式。電擊式捕蚊燈透過高壓電網進行捕殺會發出較大聲響，建議放在陽台、公共梯間、儲藏室等不用擔心受到聲音干擾的地方使用。吸入式捕蚊燈透過誘捕光源誘捕、搭配風扇將蚊子吸入裝置後困住風乾，一般僅有些微風扇聲，適合放置於臥室或書房。486先生提醒，吸入式捕蚊燈使用後不要立即打開集蚊盒清理，須等待一段時間讓蚊子脫水風乾。相較之下，黏補式捕蚊器最為安靜，但要注意黏紙為耗材，需定期更換。

為解決民眾對清潔電網的困擾，有品牌推出搭載360度自動清潔裝置的產品，透過清潔刷運行將卡住的蚊蟲屍體掃除，不用手動刷網。部分捕蚊產品的集蚊盒需使用螺絲起子開啟，可挑選旋開式或抽屜式的設計，清潔更方便。

時下露營正夯，充電式捕蚊燈不受插座和電線限制，受到不少消費者青睞，有些兼具太陽能充電更便利。摺疊式捕蚊燈收納起來僅一個手掌大小，展開兼具手電筒或露營燈功能，也是時下夯品。

對蚊子來說，人體絕對比捕蚊燈更具吸引力，因此避免「人燈一室」可以提高捕蚊效果。若想要一夜好眠，可在睡前2至3小時先將捕蚊燈開啟並將環境燈關閉，因為環境越暗、誘捕的光源越能吸引蚊子，同時人先離開現場。另外，擺放位置也很重要，建議將捕蚊燈放在75至100公分左右蚊子的飛行高度，避免靠近風扇或空調出風口，以達到最佳效果。

摺疊式捕蚊燈方便收納，兼具照明功能受到露營族青睞。圖／486團購提供
摺疊式捕蚊燈方便收納，兼具照明功能受到露營族青睞。圖／486團購提供
KINYO自動清潔太陽能捕蚊燈，解決手動刷網的困擾。圖／486團購提供
KINYO自動清潔太陽能捕蚊燈，解決手動刷網的困擾。圖／486團購提供
時下消費者偏好不受電線限制又方便攜帶的充電式捕蚊燈。圖／486團購提供
時下消費者偏好不受電線限制又方便攜帶的充電式捕蚊燈。圖／486團購提供

消費者 蚊子

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