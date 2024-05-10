居家滅蚊必看！達人揭「捕蚊燈挑選、使用重點」

天氣越來越熱，蚊子大軍也開始出沒，網路上不少家長熱議小孩子被咬成紅豆冰，簡直被當成人肉捕蚊燈。根據486團購觀察，近日捕蚊產品搜尋量明顯上揚，消費者偏好美型設計、無線便攜，清潔是否便利也是考量重點。建議根據環境和個人習慣來挑選適合的產品，「使用方式」也會影響效果。

捕蚊產品大致上分為電擊式、吸入式和黏補式。電擊式捕蚊燈透過高壓電網進行捕殺會發出較大聲響，建議放在陽台、公共梯間、儲藏室等不用擔心受到聲音干擾的地方使用。吸入式捕蚊燈透過誘捕光源誘捕、搭配風扇將蚊子吸入裝置後困住風乾，一般僅有些微風扇聲，適合放置於臥室或書房。486先生提醒，吸入式捕蚊燈使用後不要立即打開集蚊盒清理，須等待一段時間讓蚊子脫水風乾。相較之下，黏補式捕蚊器最為安靜，但要注意黏紙為耗材，需定期更換。

為解決民眾對清潔電網的困擾，有品牌推出搭載360度自動清潔裝置的產品，透過清潔刷運行將卡住的蚊蟲屍體掃除，不用手動刷網。部分捕蚊產品的集蚊盒需使用螺絲起子開啟，可挑選旋開式或抽屜式的設計，清潔更方便。

時下露營正夯，充電式捕蚊燈不受插座和電線限制，受到不少消費者青睞，有些兼具太陽能充電更便利。摺疊式捕蚊燈收納起來僅一個手掌大小，展開兼具手電筒或露營燈功能，也是時下夯品。