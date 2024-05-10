打造完美健康的膚色！香奈兒原生美肌底妝推三色頰彩盤

自然清透的底妝，展現出天然的好膚色，就是香奈兒原生美肌底妝系列的宗旨，鼓勵擁抱戶外，盡情徜徉在大自然之中，讓肌膚散發出透亮氣色，帶來健康的光澤。2024年，香奈兒原生美肌底妝系列再度推出新品，包括全新的香奈兒原生美肌三色頰彩盤，以及香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底 SPF25/PA++新推出2款新色號，滿足多樣化的膚色與上妝需求。

想要展現出宛如陽光輕吻後的健康光彩，讓肌膚透出紅暈，可以使用香奈兒原生美肌三色頰彩盤，結合腮紅、修容、提亮三種色彩，推出2款色選，包括#蜜桃、#珊瑚，獨特的奶霜質地，一擦就能與肌膚貼合，搭配N106香奈兒蜜粉刷，可以單獨刷色或是疊擦，使用在臉部與身體，特別是雙頰上，散發出紅潤的好氣色。

想要有彷彿裸肌的妝感，就使用香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底 SPF25/PA++，具有水慕斯質地，展現出幾乎零妝感的薄透，帶來度假時的健康光彩，其中加入茉莉花萃取成分，讓肌膚有著完美防護，新推出B00及BO33，讓全系列共有12款色選，滿足不同膚色女性的需求。