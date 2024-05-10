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添好運首間獨棟街邊店 插旗高雄！「冰火菠蘿」買1送1

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
添好運高雄富民店，為全台首間獨棟街邊店。圖／添好運提供
添好運高雄富民店，為全台首間獨棟街邊店。圖／添好運提供

來自香港的港式點心品牌「添好運」，登台已10年，將推出首間獨棟街邊店—5月15日插旗高雄裕誠路與富民路商圈，兩層樓的獨棟街邊店，以第六代店裝「一個好運的地方」作為形象主題。

此外，作為添好運台灣第一間門市的「台北車站店」，開幕即刮起米其林港點旋風，曾創下單日營收破百萬元、光是酥皮焗叉燒包單月就銷售超過6萬6千顆、平均每17秒就賣出一顆的紀錄。此店也將以第六代店裝全新升級亮相，並預計於5月30日嶄新登場。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，添好運深耕10年，持續看好台灣餐飲市場的潛力，和億生活集團今年度將調整開店策略，首次開立獨棟街邊店，並優化提升店型質感、強化品牌競爭優勢。「希望消費者能夠透過添好運的加持，越吃越好運。」

歡慶台北及高雄兩間全新「好運地標店」試營運，同步推出好運三重送。第一重「經典好運買一送一」：高雄富民店、台北車站店限定，開幕首三日，每日限量「好運冰火菠蘿」買一送一。第二重「全台同慶送蛋撻」：全台添好運會員同慶，活動期間加入添好運Ocard會員，即可獲贈「添好運一口蛋撻」電子兌換券，不限店別至店內消費點套餐可立即兌換。

此外，第三重好運則是「消費贈好運刮刮卡」，5/15(三)～6/30(日)， 到全台添好運消費用餐，即可獲得「好運刮刮卡」一張，100%中獎率，可隨機獲得折扣券、 現金抵用券等。

相關資訊可查官網：http://www.timhowan.com.tw/

第六代店裝，圖為添好運高雄富民店一樓。圖／添好運提供
第六代店裝，圖為添好運高雄富民店一樓。圖／添好運提供

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