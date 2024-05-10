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國泰航空香港來回機票買一送一 限時搶購只到5月20日
國泰航空與山富旅遊、五福旅遊、可樂旅等11家旅遊業者合作，即日起至5月20日17時止，推出香港機票買一送一優惠，活動機票由香港國際機場贊助送出。優惠機票包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位，出發日期從5月17日起至2024年12月31日，限量優惠，售完為止。
國泰航空今天（10日）宣布，與山富旅遊、五福旅遊、可樂旅遊、永業旅行社、吉帝旅遊、易飛網、易遊網、東南旅遊、飛揚旅遊、雄獅旅遊、溫馨旅行社等十一家旅遊業者合作，即日起至5月20日17時為止，推出香港機票買一送一活動，由台北、高雄出發皆可，旅遊期間為5月17日至12月31日。
國泰航空表示，此次香港機票買一送一優惠之活動機票由香港國際機場贊助，優惠機票包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位，出發日期至2024年12月31日。值得注意的是，本次快閃促銷活動大人與小孩同價，而且訂單限定雙數共遊。
除了香港來回機票之外，合作旅行社也個別推出多項「機加酒自由行超值優惠」，精選飯店鄰近銅鑼灣、灣仔、尖沙咀等熱門景點，包括迪士尼樂園及酒店行程、山頂纜車、贈送上網卡及八達通卡等。想了解更多相關資訊可上香港旅遊發展局活動頁面查詢。
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