大宇資《女鬼橋二 釋魂路》熱銷 登 STEAM 新品排行榜第二名

由大宇資訊（6111）研發的恐怖遊戲續作《女鬼橋二 釋魂路》於台灣時間5月9日下午五點，STEAM平台全球上線，不少玩家早就守在電腦前等著搶先試膽，開賣短短不到半天時間內，衝上平台「新品排行榜」第二名，並躍上「暢銷商品」排行榜第四名，創下極佳成績。

回顧遊戲上市前STEAM願望清單累積逾五萬六千筆，遊戲開賣僅12小時，銷售突破1.5萬套，發售日當晚約3000人同時在線遊玩，玩家評論區更一致給出「極度好評」。

而製作團隊在《女鬼橋二 釋魂路》劇情改編上，更費心思，實地考察大學校園，場景還原度高。遊戲以第一人稱視角進行，玩家可分別操作四位角色，沉浸式體驗推進故事主軸。鬼怪數量比一代多，美術設計，追溯台灣靈異事件原型傳說，強調故事性，搭配解謎關卡，讓玩家體驗情境更加豐富。續作遊戲時間加長，劇情縝密，3D畫面細緻度大幅提升，更多原創配樂加入遊戲，強化生動性。同時，讓非華語地區的玩家也能深刻感受台味恐怖的魅力，續作新增英文配音，處處可見大宇資訊在製作這款遊戲上的用心。

《女鬼橋二 釋魂路》可稱為各種校園傳說的集大成者，女鬼的神秘面紗與特色讓全球為之瘋狂，知名國外遊戲評測網站GamesCreed給出五星好評，B站和擁有超越六千萬會員遊戲APP-小黑盒，皆衝上熱門搜尋第一名。也讓各大遊戲平台的實況主與Youtuber爭相進入「文華大學」掀起一波試膽風潮。評論區更有不少網友直呼「劇情完全沒 BUG，神作啊」，而續作同樣有製作團隊的小巧思，校園中埋藏各種用諧音或迷因的彩蛋，等您一來挖掘。製作人吳秉育表示：「遊戲上線心情就像坐雲霄飛車，緊張又刺激，但卻很期待，就像女鬼橋遊戲一樣高潮迭起。」