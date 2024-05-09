響應國際白飯節！ 7-ELEVEN首度公開好吃米飯關鍵

7-ELEVEN長期支持在地優質農產，倡議綠色飲食，藉由「在地採購」、「食感革新」兩大策略持續精進米飯品質、開發多元商品，讓消費者隨時都能品嘗在地優質好米，響應5月16日國際白飯節，7-ELEVEN化身頂級好米專家，提供豐富商品提案和組合優惠，讓無論是喜歡創新或傳統的饕客，都能找到滿足味蕾的多樣化米飯料理。

7-ELEVEN為在地米使用量最高的超商業者，據內部統計平均每年有超過2億人次購買米飯相關商品，稻米使用量逐年成長，2023年更超過1.65萬噸，占本土白米年產量的1.8%。7-ELEVEN近年與供應商攜手鮮食設備革新及米種培育，持續精進超商米飯品質、促進鮮食產業進步，並藉由地產地銷與農民共好。像是連續多年參與農糧署舉辦使用在地食材入菜的料理競賽，近期獨家上架與農糧署第二屆台灣天糰爭霸戰冠軍、彰化飯糰名店幸福飯丸共同開發的「醬香起司雞飯糰」，選用臺南11號產銷履歷米，以異國風味肉醬、厚濃起司巧搭鮮嫩雞肉帶來創意的米食料理，即是推廣在地好米的具體實踐。

7-ELEVEN致力於超商鮮食技術提升，且觀察現今消費者對於米飯商品的需求已從追求單純吃得飽，延伸到吃的美味又具價值感，近年導入全新炊飯設備，從洗米到炊煮過程，大幅度改善米粒在製程中容易破碎的狀況，烹煮出飽滿且粒粒分明的米飯，Q彈且光澤透亮、香氣濃郁，運用在飯糰、握便當、壽司、手卷、燴飯、便當等6大商品結構。此外，在焗飯商品上也與日本超商接軌，引進最新焗烤機型製作餐點，將起司高溫焗烤至金黃色澤，以獨特冷卻技術保鮮，讓米飯維持Q彈可口，自5月16日起也推出包裹濃厚醬汁和起司、採用鹹香美味的日本直輸明太子「明太子海鮮焗烤飯」。

7-ELEVEN表示，除了在設備上進行革新，米飯的品質亦是美味的關鍵，有鑑於近年本土水稻生產供過於求，為稻米產業永續發展，7-ELEVEN堅持採用在地米種，包含台梗9號米、台南11號米、越光米等，均取得農糧署認可「台灣米標章」，而為讓商品選擇更為多元、提升食感體驗，7-ELEVEN也與供應商攜手創新，於去年推出全台超商首顆「低碳植飯糰」，種植過程較一般水稻可省下30%用水量，將創新農業生技商業應用，自下週起也將低碳植米擴大使用到「晶華－府城肉燥厚切排骨飯」，兼顧環境永續及美味。

許多外食族最愛的超商人氣自有品牌「新極上御飯糰」系列，亦與專業日本米食味鑑定士合作，全面使用在地種植的日本第一米大賞最高金賞獎「龍之瞳」米種，晶瑩剔透、外觀大顆Q彈飽滿的，下週也有搭配白飯神醬熟成炙燒明太子的「新極上飯糰－熟成明太子鮭魚」全新上架。

為響應國際白飯節，7-ELEVEN於5月15日起限時限量精選「晶華－府城肉燥厚切排骨飯」、「新極上飯糰－熟成明太子鮭魚」、「明太子海鮮焗烤飯」共3款商品OPENPOINT會員可以點數兌換折價券折省10元，另外還有冷藏、冷凍近50款指定米食品項，包括御飯糰、燴飯、手捲、便當、微波即食白米飯等，指定商品可享有搭配新品御茶園冰釀麥萃省10元的限時優惠。上述優惠售完為止。