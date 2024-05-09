全國電子「LIFE+新元界」打造創新AI體驗！全新數位服務、ESG綠色循環商品登場

元宇宙、AI話題正夯，明年將迎來品牌50周年的全國電子持續追求創新，宣布邁入「LIFE+新元界」AI智慧新時代，領先業界首次揭曉「元宇宙虛擬商店」，與Google Cloud、IN3D共同打造沉浸式虛擬3C家電展場，創造消費體驗新未來；更推出全國電子App、全國電子行動支付等，讓「揪感心」服務全面數位升級。同時宣布全新ESG綠色循環商品「全國電子環保多功能鞋墊」登場，請來新生代男演員曹佑寧見證永續生活。

全國電子董事長林政勲表示，「元宇宙虛擬商店」斥資打造360度虛擬電商空間，透過3D成像技術為各品牌熱銷商品製作模型，建構更新奇有趣的消費境界，未來將持續拓展商品品項；全國電子App更將串聯門市虛實整合，讓商品展示與服務更多元便利。

全國電子「元宇宙虛擬商店」開創3C家電沉浸式互動體驗，消費者隨時隨地都能以第一人稱視角感受嶄新的Metaverse Shopping選購樂趣，在全國電子專為母親節打造的虛擬住家空間，與超過40款商品做互動，仿真情境就像實際操作，還可360度翻轉欣賞商品外觀或更換色彩，其中更藏有豐富「彩蛋」優惠券及趣味互動任務。

為了提供更便捷的全方位服務，「全國電子行動支付」正式登場，可輕鬆完成支付、積點、折價券兌換、發票（條碼載具）、會員整合服務，還有售後線上報修、延長保固申請、數位說明書等智慧服務，並可掌握送修的處理進度。

全國電子長期積極投入「汰舊換新廢四機家電妥善回收行動」，實踐永續循環經濟，更應用工研院創新技術，與綠電再生攜手合作，率先國內3C家電通路業者推出多款「ESG綠色循環商品」。全新的「全國電子環保多功能鞋墊」，由研發團隊利用廢棄液晶電視與螢幕轉化為「玻璃奈米孔洞吸附材料」，再生成具有調濕、除臭、抗菌、透氣、減壓的多功能環保鞋墊，售價699元。

全國電子今年「家的生成式」年度影片解鎖對家的無限想像，創新有趣的AI呈現形式成功打動許多年輕客群，為全國電子品牌帶來嶄新的面貌，除了持續推廣AI智慧家電、節能家電外，規畫更多元豐富的商品組合，滿足不同家庭需求，推出廚房用具、居家用品的生活百貨，讓消費者在全國電子感受「一站購足」的消費體驗。