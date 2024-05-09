快訊

再生醫療是什麼？雙法草案初審通過 三大爭議一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國電子「LIFE+新元界」打造創新AI體驗！全新數位服務、ESG綠色循環商品登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
（圖左起）Google Cloud業務副總王譔博、全國電子董事長林政勲、IN3D執行長紀柏舟聯手啟動業界創新「元宇宙虛擬商店」。記者吳致碩／攝影
（圖左起）Google Cloud業務副總王譔博、全國電子董事長林政勲、IN3D執行長紀柏舟聯手啟動業界創新「元宇宙虛擬商店」。記者吳致碩／攝影

宇宙、AI話題正夯，明年將迎來品牌50周年的全國電子持續追求創新，宣布邁入「LIFE+新元界」AI智慧新時代，領先業界首次揭曉「元宇宙虛擬商店」，與Google Cloud、IN3D共同打造沉浸式虛擬3C家電展場，創造消費體驗新未來；更推出全國電子App、全國電子行動支付等，讓「揪感心」服務全面數位升級。同時宣布全新ESG綠色循環商品「全國電子環保多功能鞋墊」登場，請來新生代男演員曹佑寧見證永續生活。

全國電子董事長林政勲表示，「元宇宙虛擬商店」斥資打造360度虛擬電商空間，透過3D成像技術為各品牌熱銷商品製作模型，建構更新奇有趣的消費境界，未來將持續拓展商品品項；全國電子App更將串聯門市虛實整合，讓商品展示與服務更多元便利。

全國電子「元宇宙虛擬商店」開創3C家電沉浸式互動體驗，消費者隨時隨地都能以第一人稱視角感受嶄新的Metaverse Shopping選購樂趣，在全國電子專為母親節打造的虛擬住家空間，與超過40款商品做互動，仿真情境就像實際操作，還可360度翻轉欣賞商品外觀或更換色彩，其中更藏有豐富「彩蛋」優惠券及趣味互動任務。

為了提供更便捷的全方位服務，「全國電子行動支付」正式登場，可輕鬆完成支付、積點、折價券兌換、發票（條碼載具）、會員整合服務，還有售後線上報修、延長保固申請、數位說明書等智慧服務，並可掌握送修的處理進度。

全國電子長期積極投入「汰舊換新廢四機家電妥善回收行動」，實踐永續循環經濟，更應用工研院創新技術，與綠電再生攜手合作，率先國內3C家電通路業者推出多款「ESG綠色循環商品」。全新的「全國電子環保多功能鞋墊」，由研發團隊利用廢棄液晶電視與螢幕轉化為「玻璃奈米孔洞吸附材料」，再生成具有調濕、除臭、抗菌、透氣、減壓的多功能環保鞋墊，售價699元。

全國電子今年「家的生成式」年度影片解鎖對家的無限想像，創新有趣的AI呈現形式成功打動許多年輕客群，為全國電子品牌帶來嶄新的面貌，除了持續推廣AI智慧家電、節能家電外，規畫更多元豐富的商品組合，滿足不同家庭需求，推出廚房用具、居家用品的生活百貨，讓消費者在全國電子感受「一站購足」的消費體驗。

迎接母親節，全國電子即日起至5月19日祭出大家電7折起、全館家電9折優惠，活動期間買全館家電消費滿額送質感生活好物或多款智能家電，消費滿30萬元就送輕薄筆電；使用全國電子行動支付單筆滿5,000元送50點、最高送出3,000點。

全國電子邀請新生代男演員曹佑寧（圖左），與全國電子董事長林政勲（圖中）、行銷長暨發言人林奕君（圖右）共同宣布邁入「LIFE+新元界」AI智慧新時代，領先業界首次揭曉創新「元宇宙虛擬商店」、全新數位工具，以及獨家販售廢液晶螢幕製成的ESG多功能環保鞋墊。圖／全國電子提供
全國電子邀請新生代男演員曹佑寧（圖左），與全國電子董事長林政勲（圖中）、行銷長暨發言人林奕君（圖右）共同宣布邁入「LIFE+新元界」AI智慧新時代，領先業界首次揭曉創新「元宇宙虛擬商店」、全新數位工具，以及獨家販售廢液晶螢幕製成的ESG多功能環保鞋墊。圖／全國電子提供
全國電子「LIFE+新元界」為品牌帶來嶄新的面貌，還有「元宇宙虛擬商店」開創3C家電全新沉浸式互動體驗。記者吳致碩／攝影
全國電子「LIFE+新元界」為品牌帶來嶄新的面貌，還有「元宇宙虛擬商店」開創3C家電全新沉浸式互動體驗。記者吳致碩／攝影
全國電子迎向50周年鉅獻「LIFE+新元界」，要讓每個家都有無限可能，今天（5月9日）記者會現場展示最新AI智慧家電商品。記者吳致碩／攝影
全國電子迎向50周年鉅獻「LIFE+新元界」，要讓每個家都有無限可能，今天（5月9日）記者會現場展示最新AI智慧家電商品。記者吳致碩／攝影
全國電子服務虛、實齊發，推出「全國電子App、全國電子行動支付」等數位工具，提供24小時全方位智慧服務功能，讓「揪感心」服務全面數位升級。圖／全國電子提供
全國電子服務虛、實齊發，推出「全國電子App、全國電子行動支付」等數位工具，提供24小時全方位智慧服務功能，讓「揪感心」服務全面數位升級。圖／全國電子提供
全國電子迎向50周年鉅獻「LIFE+新元界」記者會現場，將近30家3C家電品牌共襄盛舉，為消費者打造更便捷、更智慧的全新消費體驗。圖／全國電子提供
全國電子迎向50周年鉅獻「LIFE+新元界」記者會現場，將近30家3C家電品牌共襄盛舉，為消費者打造更便捷、更智慧的全新消費體驗。圖／全國電子提供
全國電子行銷長暨發言人林奕君（圖左）、新生代男演員曹佑寧共同推薦ESG永續新品「全國電子環保多功能鞋墊」。記者吳致碩／攝影
全國電子行銷長暨發言人林奕君（圖左）、新生代男演員曹佑寧共同推薦ESG永續新品「全國電子環保多功能鞋墊」。記者吳致碩／攝影

3C 品牌 宇宙

延伸閱讀

曹佑寧RADO陶瓷鏤空表上手 變身風格船長、品味領路

「華麗計程車行」結局 何思靜復刻「半屏山頭」藏彩蛋

曹佑寧酒醉會霸MIC 黃冠智上演空氣乒乓球醒後超無奈

獨／剛出道就配對當紅汪東城 金鐘女星遭攻擊難過失眠

相關新聞

楊祐寧站台「愛彼」台北微風信義開幕 聯名表罕見亮相

瑞士高級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）於台北微風信義開設間限定店，以貼近年輕顧客為出發點，採用全開放式的...

全國電子「LIFE+新元界」打造創新AI體驗！全新數位服務、ESG綠色循環商品登場

元宇宙、AI話題正夯，明年將迎來品牌50周年的全國電子持續追求創新，宣布邁入「LIFE+新元界」AI智慧新時代，領先業界...

搭名人郵輪航進阿拉斯加！ 無邊際陽台「冰川零距離」

看好環球郵輪熱潮，皇家加勒比集團旗下的名人郵輪今（9）日宣布，將以「NOTHING COMES CLOSE」為全新品牌形象，同時將攜手5家業者、推出即日起至2026年由海外出發的全球Fly Cruise飛航遊輪假期。其中，...

夏季線上旅展開跑！福華飯店首跨界合作 買住宿券抽商務艙機票

夏季線上旅展開跑，旅宿業者推出多項優惠，有飯店首次與航空公司合作，推出持合作航空公司登機證可免費升等房型，買住宿券可抽商...

嬤獨自養孫...一鍋白粥度過三餐 華山號召母親節送暖

華山近年以「當我變老，請你愛我」作為助老行動口號，母親節、端午節將至，盼社會大眾「小愛化大愛」，支持2024常年服務暨「...

這滿滿的少年感沒犯規嗎？安孝燮拍時尚大片 放送電眼讓人秒戀愛！

雖然被人稱做「劇拋臉」不過也說明安孝燮駕馭不同角色的能耐，即便近期沒有新作面對影迷，但仍是有不少曝光。像是法國時尚品牌LACOSTE就推出安孝燮等多位品牌大使共演的形象大片，以及為同一品牌拍攝時尚帥照，展現滿滿的少年感，還加碼放送電眼讓人有戀愛感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。