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搭名人郵輪航進阿拉斯加！ 無邊際陽台「冰川零距離」
看好環球郵輪熱潮，皇家加勒比集團旗下的名人郵輪今（9）日宣布，將以「NOTHING COMES CLOSE」為全新品牌形象，同時將攜手5家業者、推出即日起至2026年由海外出發的全球Fly Cruise飛航遊輪假期。其中，針對台灣市場，大動作一次調派旗下三個系列的代表郵輪，提供西雅圖、溫哥華等北美出發，多達5條獨特路線、近60個阿拉斯加航程。
名人郵輪船隊目前有17艘郵輪、航線遍及全球七大洲，涵蓋義大利、冰島、挪威、加勒比海和澳洲等300多個目的地。名人郵輪亞洲市場推廣及業務總監區嘉麟表示，「名人郵輪致力提供頂級的旅遊體驗，例如在房間就可透過大窗景欣賞冰川景致」、「當旅客登上名人郵輪後會發現，船上的所有細節都令人驚艷且超出期待，我們希望能以創意的手法呈現這無與倫比的體驗。」
名人郵輪亞洲業務發展經理戚宇軒表示，根據國際郵輪協會統計，2019年台灣造訪阿拉斯加的旅客人數約2,337人次，台灣市場8月起將有4間航空直飛西雅圖，每周提供25個航班選擇，加上台灣護照入境美國的免簽優勢，未來旅客可以透過名人郵輪的優質服務，更輕鬆地探索阿拉斯加。
相關資訊可洽：AsiaYo 02-7755-0575分機2310、可樂旅遊02-2567-2626、KKday 02-7713-4673、雄獅旅遊02-8793-9608、喜泰旅行社02-2717-1399；或上網查詢：Celebrity Cruises。
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