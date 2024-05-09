快訊

日本自衛隊運輸機「飛到一半窗戶脫落」 緊急降落新潟機場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嬤獨自養孫...一鍋白粥度過三餐 華山號召母親節送暖

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
一鍋白粥，是陳阿嬤和孫女的三餐。圖/華山基金會提供
一鍋白粥，是陳阿嬤和孫女的三餐。圖/華山基金會提供

華山近年以「當我變老，請你愛我」作為助老行動口號，母親節、端午節將至，盼社會大眾「小愛化大愛」，支持2024常年服務暨「愛老人 端午動起來」公益行動，讓這個社會上的弱勢長輩感受愛。

華山基金會全台服務約3萬名長輩。華山說，有許多為人母親辛苦養育孩子，老了後享受天倫之樂，但同時也有一些母親含莘茹苦，卻未能盼到子孫盡孝，至今仍過著艱辛的生活。

文山區86歲的陳阿嬤，年輕時因子宮外孕流產，宣告不孕，決定收養鄰居的兒子，雖然孩子一出生就因小兒麻痺無法站立，但她仍忍受他人的閒言閒語，辛苦將孩子拉拔到大，兒子長大後，不僅未婚生女，還將剛出生的嬰孩丟下，離家出走，高齡阿嬤獨自撫養患有智能障礙的孫女，忍不住淚溼眼眶，頻頻自責不是一個好母親，未能教養好兒子。

陳阿嬤現在與智能障礙的孫女相依為命，除領政府補助外，種菜與撿回收補貼家用，經濟十分拮据。阿嬤佝僂的身軀，道盡曾遭遇的人世滄桑，不禁讓人不忍，付出一生的母親，現在誰來愛她？

華山基金會近年以「當我變老，請你愛我」作為助老行動口號，秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供三失（失能、失智、失依）老人到宅訪視、物資協助、年節關懷等服務，母親節與端午節將至，盼社會大眾「小愛化大愛」，支持2024常年服務暨「愛老人 端午動起來」公益行動，認助端午關懷禮一份380元，讓這個社會上的弱勢長輩感受愛。愛心專線：（02）2836-3919。劃撥帳號：19419426（戶名：華山基金會）。

愛心 母親節 華山基金會 阿嬤

延伸閱讀

把握明後天好天氣！母親節將變天 各地有雨又降溫

陳建仁預祝母親節 曝規畫不少於5日育嬰留停新方案

花蓮萱草花田盛開 母親節應景賞花一掃地震陰霾

證件拿出來！ 2024母親節樂園優惠快追 2大樂園「媽媽免費」、這1家「只要1元」、加映滿額送康乃馨

相關新聞

夏季線上旅展開跑！福華飯店首跨界合作 買住宿券抽商務艙機票

夏季線上旅展開跑，旅宿業者推出多項優惠，有飯店首次與航空公司合作，推出持合作航空公司登機證可免費升等房型，買住宿券可抽商...

嬤獨自養孫...一鍋白粥度過三餐 華山號召母親節送暖

華山近年以「當我變老，請你愛我」作為助老行動口號，母親節、端午節將至，盼社會大眾「小愛化大愛」，支持2024常年服務暨「...

這滿滿的少年感沒犯規嗎？安孝燮拍時尚大片 放送電眼讓人秒戀愛！

雖然被人稱做「劇拋臉」不過也說明安孝燮駕馭不同角色的能耐，即便近期沒有新作面對影迷，但仍是有不少曝光。像是法國時尚品牌LACOSTE就推出安孝燮等多位品牌大使共演的形象大片，以及為同一品牌拍攝時尚帥照，展現滿滿的少年感，還加碼放送電眼讓人有戀愛感。

超炫白蛇傳6月8號屏東獻演 孫翠鳳：終於回家了

文化部「庄頭劇場 藝日限定」文化平權巡演，6月8日晚間7點在屏東縣內埔鄉的六堆紀念公園，明華園戲劇總團回到故鄉屏東演出，...

史上最失控罪惡「堡」典！松露+起司+雞腿排 限時開賣

有些美食總能讓人吃得欲罷不能，吃完又感到罪惡。肯德基即將推出的全新力作「松露起司圈咔啦雞腿堡」，就完美集結讓人犯罪元素，...

無印良品慶20周年 國產豆奶捐獲利5%復育森林

無印良品歡慶在台20周年，也宣布更多與台灣永續息息相關的議題，並於新竹春室宣布近年的SDGs成果，其中以2021年推出的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。