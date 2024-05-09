嬤獨自養孫...一鍋白粥度過三餐 華山號召母親節送暖

華山近年以「當我變老，請你愛我」作為助老行動口號，母親節、端午節將至，盼社會大眾「小愛化大愛」，支持2024常年服務暨「愛老人 端午動起來」公益行動，讓這個社會上的弱勢長輩感受愛。

華山基金會全台服務約3萬名長輩。華山說，有許多為人母親辛苦養育孩子，老了後享受天倫之樂，但同時也有一些母親含莘茹苦，卻未能盼到子孫盡孝，至今仍過著艱辛的生活。

文山區86歲的陳阿嬤，年輕時因子宮外孕流產，宣告不孕，決定收養鄰居的兒子，雖然孩子一出生就因小兒麻痺無法站立，但她仍忍受他人的閒言閒語，辛苦將孩子拉拔到大，兒子長大後，不僅未婚生女，還將剛出生的嬰孩丟下，離家出走，高齡阿嬤獨自撫養患有智能障礙的孫女，忍不住淚溼眼眶，頻頻自責不是一個好母親，未能教養好兒子。

陳阿嬤現在與智能障礙的孫女相依為命，除領政府補助外，種菜與撿回收補貼家用，經濟十分拮据。阿嬤佝僂的身軀，道盡曾遭遇的人世滄桑，不禁讓人不忍，付出一生的母親，現在誰來愛她？

華山基金會近年以「當我變老，請你愛我」作為助老行動口號，秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供三失（失能、失智、失依）老人到宅訪視、物資協助、年節關懷等服務，母親節與端午節將至，盼社會大眾「小愛化大愛」，支持2024常年服務暨「愛老人 端午動起來」公益行動，認助端午關懷禮一份380元，讓這個社會上的弱勢長輩感受愛。愛心專線：（02）2836-3919。劃撥帳號：19419426（戶名：華山基金會）。