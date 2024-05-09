這滿滿的少年感沒犯規嗎？安孝燮拍時尚大片 放送電眼讓人秒戀愛！

雖然被人稱做「劇拋臉」不過也說明安孝燮駕馭不同角色的能耐，即便近期沒有新作面對影迷，但仍是有不少曝光。像是法國時尚品牌LACOSTE就推出安孝燮等多位品牌大使共演的形象大片，以及為同一品牌拍攝時尚帥照，展現滿滿的少年感，還加碼放送電眼讓人有戀愛感。

不同於品牌形象廣告中的率性模樣，為了LACOSTE的招牌Polo衫首爾快閃店的成立，韓國時裝雜誌也曝光一系列安孝燮演繹品牌服飾的時尚大片。身穿白色系服裝為主，讓他看起來十分清新，甚至還呈現了少年感，讓人瞬間忘了安孝燮已快30歲。不僅如此，當中還有安孝燮深情款款，無害臉望向鏡頭的帥照，即使非粉絲看了也會秒心動。而且舉手投足之間，散發出「男友感」，讓人很期待之後在快閃活動時，又會以何種造型現身，迷暈眾人呢？

Barbour JBS SUPPLY系列Utility Spey防潑水連帽外套，13,100元。圖／Barbour提供

而來自英國受到皇室成員喜愛的Barbour則在這季推出全新JBS SUPPLY系列，受到大自然啟發，於是利用薑黃、海軍藍、龍舌蘭綠色調，融合工裝元素，搭配品牌經典設計細節，提供包括T恤、圓領衫、背心、外套等多項單品。其中的3款外套皆以受歡迎的Spey款為基礎延伸，像是Utility Spey外套保有招牌輪廓與各項細節，在著名油布材質之外，新增防潑水、輕盈面料選擇，還有雨季必備的連帽設計。另外，相同版型的Utility Spey背心則以清新的灰綠色調彰顯季節特色；Logo運動衫採用柔軟耐用、親膚舒適純棉製作，結合別緻刺繡或文字設計，訴求能從盛夏一路穿到秋天都沒問題。

為了LACOSTE的招牌Polo衫首爾快閃店的成立，韓國時裝雜誌也曝光一系列安孝燮演繹品牌服飾的時尚大片。圖／摘自instagram

為了LACOSTE的招牌Polo衫首爾快閃店的成立，韓國時裝雜誌也曝光一系列安孝燮演繹品牌服飾的時尚大片。圖／摘自instagram

Barbour JBS SUPPLY系列Utility Spey背心，7,500元。圖／Barbour提供

Barbour JBS SUPPLY系列Bidwell純棉T恤，2,600元。圖／Barbour提供