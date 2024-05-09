史上最失控罪惡「堡」典！松露+起司+雞腿排 限時開賣
有些美食總能讓人吃得欲罷不能，吃完又感到罪惡。肯德基即將推出的全新力作「松露起司圈咔啦雞腿堡」，就完美集結讓人犯罪元素，一堡集合超濃郁起司、誘人松露，搭配酥脆經典咔啦雞腿排，被稱為「史上最失控的罪惡堡典」。此新品將於5月14日正式上線。
繼2022年推出「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」大獲好評後，肯德基這次以誘人的松露切達起司圈、搭配獨家秘方製作的酥脆經典咔啦雞腿排，讓人每一口都驚喜，即便罪惡也要品嘗到底。
除了新品登場， PK雙饗卡還可享優惠。5月14日起至6月17日於販售限定期間購買「松露起司圈咔啦雞腿堡」， 享最高2.5%點數回饋，5月1日至5月31日「PK雙饗卡APP」天天登入免費抽買1送3、買1送1等超值優惠券，透過APP下單再抽東京來回機票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言