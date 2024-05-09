史上最失控罪惡「堡」典！松露+起司+雞腿排 限時開賣

有些美食總能讓人吃得欲罷不能，吃完又感到罪惡。肯德基即將推出的全新力作「松露起司圈咔啦雞腿堡」，就完美集結讓人犯罪元素，一堡集合超濃郁起司、誘人松露，搭配酥脆經典咔啦雞腿排，被稱為「史上最失控的罪惡堡典」。此新品將於5月14日正式上線。

繼2022年推出「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」大獲好評後，肯德基這次以誘人的松露切達起司圈、搭配獨家秘方製作的酥脆經典咔啦雞腿排，讓人每一口都驚喜，即便罪惡也要品嘗到底。