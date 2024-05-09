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史上最失控罪惡「堡」典！松露+起司+雞腿排 限時開賣

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
肯德基繼2022年推出濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡大獲好評後，2024年推出的全新強檔大作新品「松露起司圈咔啦雞腿堡」，將於5月14日期間限定上線。圖/肯德基提供
肯德基繼2022年推出濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡大獲好評後，2024年推出的全新強檔大作新品「松露起司圈咔啦雞腿堡」，將於5月14日期間限定上線。圖/肯德基提供

有些美食總能讓人吃得欲罷不能，吃完又感到罪惡。肯德基即將推出的全新力作「松露起司圈咔啦雞腿堡」，就完美集結讓人犯罪元素，一堡集合超濃郁起司、誘人松露，搭配酥脆經典咔啦雞腿排，被稱為「史上最失控的罪惡堡典」。此新品將於5月14日正式上線。

繼2022年推出「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」大獲好評後，肯德基這次以誘人的松露切達起司圈、搭配獨家秘方製作的酥脆經典咔啦雞腿排，讓人每一口都驚喜，即便罪惡也要品嘗到底。

除了新品登場， PK雙饗卡還可享優惠。5月14日起至6月17日於販售限定期間購買「松露起司圈咔啦雞腿堡」， 享最高2.5%點數回饋，5月1日至5月31日「PK雙饗卡APP」天天登入免費抽買1送3、買1送1等超值優惠券，透過APP下單再抽東京來回機票。

肯德基2024最新力作「松露起司圈咔啦雞腿堡」酸甜解膩又無法抗拒的特殊香氣，每一口都令人失控上癮。圖/肯德基提供
肯德基2024最新力作「松露起司圈咔啦雞腿堡」酸甜解膩又無法抗拒的特殊香氣，每一口都令人失控上癮。圖/肯德基提供

肯德基 起司 雞腿

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