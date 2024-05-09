延續香港「朱哥哥」的愛 她成為展望會資助人 守護孟加拉兒童

母親節前夕，台灣世界展望會資助人田元慧與先生，為5月過生日的孟加拉資助童「阿敏」選購潮T作為生日禮物，也紀念自己成為資助人後的第一個母親節，「因為阿敏在信上說，要是收到帥氣的衣服他會很開心」。這份無私的愛源自田元慧成長過程中，同樣出現過一位長期守護她的香港資助人「朱哥哥」，讓她了解敞開心付出，原來是一件多麼美好的事。

在台東部落長大的田元慧自小學起就是展望會服務的孩子，從事廣播工作的資助人朱哥哥則常寫信與她分享生活及旅遊點滴，還曾親自飛來台灣，在展望會社工陪同下探望她與家人。

有一年「朱哥哥」打國際電話到學校引發同學圍觀，田元慧記得他在電話裡說，想送一台筆電作為她的生日禮物，但30年前的田元慧並不明白筆電的功用與貴重，請他改送音樂盒，而朱哥哥也依約寄來。數年後，朱哥哥來信表示面臨離婚的重大挑戰，但他向田元慧保證「不要擔心，即使最後我們分開了，還是會繼續資助妳長大。」

來自資助人的關愛，令童年常為父母吵架而煩惱的田元慧備感溫暖，就像有另一對父母一直在海洋彼端守護著自己。「長大後重讀那些信件，還是不敢相信怎麼會有人願意這樣去愛一個不認識的小朋友」。

田元慧也因從小定期收到展望會提供的「大家說英語」雜誌、獎學金、新鞋、白米等物資，不僅順利完成學業，讀大學時還因優異的英文能力獲原民會選拔至加拿大參訪交流，畢業後陸續在原民台及公關產業工作。

目前與先生創業經營隔音裝修工程，也在社區大學擔任排灣族編織技藝課程講師。田元慧說，雖然兒時受資助的細節會隨時間淡忘，但被關心的感覺卻一直深植心裡，讓她在人生路上更願意相信與幫助陌生人。夫妻兩人近年積極備孕，在孩子來報到前，他們決定先資助遠方有需要的兒童，帶著長期支持他的責任感努力生活、共同成長。

曾試著在網路上搜尋「朱哥哥」的近況未果，田元慧選在今年延續資助人的愛心，和先生一起資助孟加拉兒童阿敏，並在母親節時將這份愛化為送給孩子的生日禮物。如今，阿敏的相片就放在田元慧先生的辦公桌旁，期待未來能去孟加拉看阿敏，了解他的成長環境，也讓他知道在台灣有人在乎他、祝福著他。