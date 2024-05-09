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只有2天！RAW十週年母親節企劃 獻上川粵臺法空前料理

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
國際名廚江振誠（右）與港澳重磅新生代料理人Chef Wilson Fam，於RAW「川粵臺法」限定餐會攜手共演。圖／RAW提供
國際名廚江振誠（右）與港澳重磅新生代料理人Chef Wilson Fam，於RAW「川粵臺法」限定餐會攜手共演。圖／RAW提供

RAW即將於今年進入十週年，特別在母親節獻上台灣空前絕後的「川粵臺法」料理。RAW邀請到港澳重磅新生代料理人Chef Wilson Fam，與國際名廚江振誠師徒倆人聯手，將Chef Wilson Fam精熟的廣東料理和四川料理，加上江振誠的台灣味和法式料理，把鮑參翅肚、龍蝦燕窩，還有法國黑松露及四川的麻辣鮮香…端上桌，組合成13道令人驚豔的料理，僅於5月11、12日兩天供應。

Chef Wilson Fam有著與江振誠相似的廚藝成長經歷，同是法式西餐背景又同時精通川粵料理。他們一同打造澳門永利皇宮的川江月餐廳，攜手拿下連續五年米其林二星、亞洲50大…等國際殊榮。這次兩人跨界攜手，13道料理在形式上仍遵循中餐形式，依序從小碟涼菜、頭盤、中點、大菜到甜品，但在風味與創意上，卻融合了粵式的技法、法式的優雅、四川的味型以及台式的風格，帶來RAW從未出現過的嶄新料理衝擊。

除了味蕾上的衝擊，RAW更一如過往，以策展般的規劃，徹底醞釀整個計畫。在主視覺方面，在中式潮流感中大量納入港澳懷舊風格，並巧妙融入「美式中餐廳」元素，呈現不同文化的融合下所帶來的混血感和衝突美感。

為了希望在母親節限定餐會上，讓家人或朋友之間有更多互動，客人入座後RAW會在餐桌上準備一件印有「川粵臺法」菜單的特製圍裙，在用餐過程中，想看菜單的話，只要看對面家人或朋友的圍裙就可以。在餐期當中，RAW團隊將如同飲茶老推車一樣，將大菜從廚房推出，由Chef Wilson親自為每桌客人準備料理，帶來彷彿身處在港式茶餐廳的溫暖氛圍，又有西班牙Tapas的輕快節奏。

最後還會送上「美式中餐廳」裡的「幸運籤餅乾（Fortune Cookies）」， 搭配連RAW團隊都直呼想入手的獨家設計限量餐盤，餐後更在Lounge特別準備了香港懷舊貼紙與印章，作為小小伴手禮，為這「十年一遇」的難得餐會，留下雋永的美好回憶。

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「川粵臺法」獨家限量餐盤，連RAW團隊都想要入手。圖／RAW提供
「川粵臺法」獨家限量餐盤，連RAW團隊都想要入手。圖／RAW提供
主視覺設計在中式潮流感中大量納入港澳懷舊風格，並巧妙融入「美式中餐廳」元素。圖／RAW提供
主視覺設計在中式潮流感中大量納入港澳懷舊風格，並巧妙融入「美式中餐廳」元素。圖／RAW提供
印在特製圍裙上的「川粵臺法」菜單。圖／RAW提供
印在特製圍裙上的「川粵臺法」菜單。圖／RAW提供

江振誠 法式料理 餐廳

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