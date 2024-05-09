搭配性與機能感兼備！PALLADIUM潮流新鞋讓人不懼天氣變化

天氣不穩定的初夏，極有可能會面對滂沱大雨，要如何保持穿搭造型的乾爽，就成為這季最重要課題之一。像是街潮王者的PALLADIUM推出全新OFF-GRID LO ZIP WP+鞋，搭載經典橘標防水科技，在任何條件下都能自在穿梭於城市與戶外之間，還能維持有型有款！

全新的橘標防水OFF-GRID LO ZIP鞋，利用橡膠輪胎胎紋顆粒打造大底，鞋底構造採用FLXGrip不定向菱紋顆粒排列設計，延續了品牌訴求耐磨特性同時更展現出抓地力和穩定性，即使遇到惡劣的地形環境也能輕鬆面對。同步搭載高密度EVA全足分區穩定系統，搭配鞋身延展支撐結構設計，可提升移動時的靈活度與操控性；襪套式針織鞋口及防水拉鍊設計，使穿脫更加方便快捷，而且不僅有防水機能，快速綁帶系統鞋面設計更添潮流感，成為潮流玩家不可或缺鞋款。另外，PALLADIUM還宣布與啤酒品牌海尼根（Heineken）合作，打造出包含多功能波士頓旅行袋、斜跨手機包，結合雙品牌經典設計，能與鞋款混搭出個人風格。

PALLADIUM還宣布與啤酒品牌海尼根合作，打造出包含多功能波士頓旅行袋、斜跨手機包，結合雙品牌經典設計。圖／PALLADIUM提供

而美國鞋履品牌CAT則在本季帶來Intruder Lite和Colorado Sneaker靴款，結合新一代輕盈科技，展現復古魅力。 像是Intruder Lite有著發泡緩衝的鞋中底設計，提供柔軟腳感和強化的回彈力。EVA大底不僅兼具輕量和舒適度，將重機械履帶的胎紋應用在鞋底刻痕，也讓穿著者感受到抓地性能。內襯採用100%再生纖維，還添加CLEANSPORT NXT能提供抑菌與氣味控制。而Hardwear和Colorado靴有著簡約外型搭配堅固橡膠鞋底，並利用發泡中底和鞋墊打造輕盈和舒適回彈的穿著感受。

CAT攜手後搖樂團「康士坦的變化球」演譯本季新鞋。圖／CAT提供

PALLADIUM OFF-GRID LO ZIP WP+鞋，3,680元。圖／PALLADIUM提供

CAT Intruder Lite Mesh鞋，4,650元。圖／CAT提供

PALLADIUM OFF-GRID LO ZIP WP+鞋，3,680元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM OFF-GRID LO ZIP WP+鞋，3,680元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM OFF-GRID LO ZIP WP+鞋，3,680元。圖／PALLADIUM提供

CAT Hardwear Chelsea靴，4,650元。圖／CAT提供

CAT Intruder Lite鞋，4,950元。圖／CAT提供