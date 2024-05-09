精品、設計師來加持！盤點4雙話題潮鞋 你最想入手誰？

精品或設計師品牌跨界潮流、運動鞋已不是新鮮事，要比的是誰的產品更破格有特色，話題性十足！現在就帶你盤點近期最夯的4款新鞋，包括前YEEZY設計師張鼎昀（DINGYUN ZHANG）、西班牙時尚品牌PALOMO SPAIN以及來自日本的ISSEY MIYAKE、珠寶品牌TASAKI的聯名鞋，都讓人耳目一新。

adidas Originals的Samba鞋從去年重返市場後，藉著簡單又好搭配的風格，一路熱賣至今。先前還推出了JJJJound合作款，同樣受到矚目，不過此次DINGYUN ZHANG則重新演繹Samba鞋，以向滑板文化傳統致敬出發，鞋面採用黑色漆皮設計，搭配縫線呈現出波浪般的起伏，搭配麂皮鞋頭和霧面橡膠鞋底。設計師張鼎昀還透露，之所以採用全黑配置，則是呼應了自己求學時，為了符合著裝規範，不得不將他的Samba鞋塗成黑色。而PALOMO SPAIN則是第三度與PUMA Select系列合作，從1980年代當時流行的溜冰文化獲得靈感。以飽和溫暖的橘紅色調為主，推出復古格調Nitefox by PALOMO樂福鞋，最搶眼的就是波浪狀大底，設計上就是將厚鞋底與傳統鞋面結合在一起，並裝飾有流蘇細節和銀色Logo扣環。

New Balance攜手ISSEY MIYAKE將以身體著衣為出發點的品牌理念，揉合身體的力量感與赤腳行走的概念，打造全新MT10O鞋。圖／ISSEY MIYAKE提供

說到聯名，New Balance近期動作頻頻，除了有熱銷的MIU MIU合作款之外，也呈現了攜手ISSEY MIYAKE鞋款。這也是雙品牌首度合作，由ISSEY MIYAKE設計師近藤悟史操刀，將以身體著衣為出發點的品牌理念，揉合身體的力量感與赤腳行走的概念，並運用New Balance MT10系列慢跑鞋為基礎，打造全新的MT10O。鞋面採用透氣的網眼布與柔軟皮革結合，並配有細繩狀鞋帶，平衡極簡主義設計和功能性。 特別的是MT10系列慢跑鞋在New Balance現有的產品線中，幾乎已絕跡，所以喜愛經典復古風格的人，不容錯過。

TASAKI為慶祝創立70周年，找來ASICS一同合作，利用GT-2160鞋款為基礎，融入原創色彩並裝飾珍珠，創造限量版運動鞋。圖／TASAKI提供

最後，則是TASAKI為慶祝創立70周年，找來ASICS一同合作，利用GT-2160鞋款為基礎，融入原創色彩並裝飾珍珠，創造限量版運動鞋。聯名設計分為三個系列，其中Art Piece由1,000多顆珍珠編織覆蓋而成的珍珠面紗；Luxury系列的珠寶飾物靈感源自TASAKI招牌balance和danger系列，凸顯了阿古屋珍珠的柔和光澤，以及為鞋款運動風格增添時尚感的Signature系列，最低起價約為35,000元。

adiddas Originals與DINGYUN ZHANG推出合作款Samba運動鞋。圖／adiddas Originals提供

TASAKI聯名ASICS Signature系列慢跑鞋。圖／TASAKI提供

ISSEY MIYAKE × New Balance MT10O慢跑鞋。 圖／ISSEY MIYAKE提供