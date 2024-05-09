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艾丁格小麥啤酒攜手家樂福 消費滿額買送「雲朵杯」

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「艾丁格小麥白啤酒」具有淡雅清爽的果香與柑橘味。圖／艾丁格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「艾丁格小麥白啤酒」具有淡雅清爽的果香與柑橘味。圖／艾丁格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以正統德國巴伐利釀造工法、維持138年家族獨立經營傳統的德國艾丁格小麥啤酒，攜手家樂福量販店攜手打造「艾丁格小麥啤酒行家專區」，即日起供應全台65間家樂福量販店5款不同特色的艾丁格小麥啤酒系列。自5月15日起，消費者還可以自由選購艾丁格500毫升瓶裝系列啤酒（不限品項），單筆消費滿389元，即可兌換艾丁格「雲朵杯」1只，買越多、送越多。

艾丁格小麥啤酒標誌性綿密而細緻的「雲朵泡沫」獨樹一幟，首推搭配品牌專屬「雲朵杯」享用。「雲朵杯」採長型開口式設計，支撐起絲綢般綿密的啤酒泡沫，帶來多重香氣與新鮮口感，因應德國的乾杯習慣為互敲杯底，加厚杯底的設計，在乾杯時促使沉澱的酵母再次飄起，品飲過程兼具視覺和味覺的雙重饗宴，成就小麥啤酒行家的飲酒儀式。

自1886年以來，艾丁格以正統德國巴伐利亞釀造工法，堅持只釀造德式小麥啤酒，添加50%以上高比例小麥釀造、使用上層發酵工法及耗工費時的瓶中二次發酵法，裝瓶時無經過加熱殺菌，於裝瓶前再一次加入新鮮麥芽汁與酵母 ，使其在瓶中進行28天的瓶中二次發酵，讓艾丁格小麥白啤酒帶有淡雅清新的果香、麥桿香、蜂蜜與香草氣息外，更帶有綿密如同雲朵般柔順的泡沫，每一口啤酒都充滿了新鮮感和生命力。

艾丁格攜手家樂福一口氣推出5款艾丁格小麥啤酒，滿足消費者對小麥啤酒的味蕾想像。喜歡帶有果香和花香的啤酒，首推「艾丁格小麥白啤酒」和「艾丁格小麥水晶啤酒」；喜歡濃郁麥香與厚實的啤酒口感，不容錯過「艾丁格小麥黑啤酒」和「艾丁格典藏白啤酒」。

全新導入的「艾丁格小麥勃克啤酒」，酒精濃度稍高，並添加焦香麥芽進行釀製，呈現咖啡色澤，品嚐起來濃醇不甜膩，帶出葡萄、乾燥果實的韻味及咖啡豆飽滿馥郁的香氣，適合做為開胃酒款搭配BBQ餐點一同享用，僅於家樂福量販店獨家販售。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

享受艾丁格小麥啤酒標誌性綿密而細緻的「雲朵泡沫」，首推搭配品牌專屬「雲朵杯」。圖／艾丁格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
享受艾丁格小麥啤酒標誌性綿密而細緻的「雲朵泡沫」，首推搭配品牌專屬「雲朵杯」。圖／艾丁格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
艾丁格攜手家樂福，一口氣推出5款艾丁格小麥啤酒。圖／艾丁格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
艾丁格攜手家樂福，一口氣推出5款艾丁格小麥啤酒。圖／艾丁格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家樂福 小麥 德國

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