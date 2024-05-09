《淚之女王》金秀賢與金智媛定情款！寶格麗經典蛻新貌

以蛇為創作靈感的Serpenti系列珠寶無疑是寶格麗（BULGARI）最膾炙人口的經典珠寶系列。自1948年至今，Serpenti的設計從具象到抽象、從古典到現代，始終是無窮轉化與無限再生的象徵。Serpenti Viper將經典設計揉合簡約美感與繾綣姿態，今年更延伸出多款全新的設計，體現寶格麗的蛻變美學，也立刻成為熱播韓劇《淚之女王》男女主角的定情首選。

2024年全新的Serpenti Viper珠寶系列，以玫瑰金或黃K金打造纖細、易於堆疊配戴的款式，並提供部分鑲嵌密鑲鑽石的選擇。系列珠寶包括戒指、項鍊、耳環、手環，採用獨特鮮明的蛇鱗形狀，展現現代風格與多變魅力的同時，並保有Serpenti系列經典的纏繞設計，使得珠寶能輕鬆延展並盤繞於配戴者身上。