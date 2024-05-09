《淚之女王》金秀賢與金智媛定情款！寶格麗經典蛻新貌
以蛇為創作靈感的Serpenti系列珠寶無疑是寶格麗（BULGARI）最膾炙人口的經典珠寶系列。自1948年至今，Serpenti的設計從具象到抽象、從古典到現代，始終是無窮轉化與無限再生的象徵。Serpenti Viper將經典設計揉合簡約美感與繾綣姿態，今年更延伸出多款全新的設計，體現寶格麗的蛻變美學，也立刻成為熱播韓劇《淚之女王》男女主角的定情首選。
2024年全新的Serpenti Viper珠寶系列，以玫瑰金或黃K金打造纖細、易於堆疊配戴的款式，並提供部分鑲嵌密鑲鑽石的選擇。系列珠寶包括戒指、項鍊、耳環、手環，採用獨特鮮明的蛇鱗形狀，展現現代風格與多變魅力的同時，並保有Serpenti系列經典的纏繞設計，使得珠寶能輕鬆延展並盤繞於配戴者身上。
全新單圈戒指推出玫瑰金與黃K金兩種材質款式，抽象蛇身及首尾均綴以密鑲鑽石；玫瑰金與黃K金的耳環以簡練大方的蛇鱗紋路勾勒迷人曲線；新款墜飾項鍊則以靈蛇綴飾密鑲鑽石，優雅纏繞於金鍊上；最受歡迎的單圈手環今年新款推出僅於蛇首與蛇尾鑲嵌密鑲鑽石的款式，讓個人造型能混搭出獨特的面貌，體現Serpenti多變而雋永的當代精神。
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