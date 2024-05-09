快訊

進口蘇丹紅辣椒粉海撈近4千萬 雄檢今起訴6人、建請科罰12億

鐘點費漲但只多30元 兼任師自嘲：可多吃便當免淪街友

女工程師Firefox開7470個分頁「失手關掉」哭喊再也開不了！網曝1招救回

《淚之女王》金秀賢與金智媛定情款！寶格麗經典蛻新貌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金單圈戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金單圈戒指。圖／寶格麗提供

為創作靈感的Serpenti系列珠寶無疑是寶格麗（BULGARI）最膾炙人口的經典珠寶系列。自1948年至今，Serpenti的設計從具象到抽象、從古典到現代，始終是無窮轉化與無限再生的象徵。Serpenti Viper將經典設計揉合簡約美感與繾綣姿態，今年更延伸出多款全新的設計，體現寶格麗的蛻變美學，也立刻成為熱播韓劇《淚之女王》男女主角的定情首選。

2024年全新的Serpenti Viper珠寶系列，以玫瑰金或黃K金打造纖細、易於堆疊配戴的款式，並提供部分鑲嵌密鑲鑽石的選擇。系列珠寶包括戒指、項鍊、耳環、手環，採用獨特鮮明的蛇鱗形狀，展現現代風格與多變魅力的同時，並保有Serpenti系列經典的纏繞設計，使得珠寶能輕鬆延展並盤繞於配戴者身上。

全新單圈戒指推出玫瑰金與黃K金兩種材質款式，抽象蛇身及首尾均綴以密鑲鑽石；玫瑰金與黃K金的耳環以簡練大方的蛇鱗紋路勾勒迷人曲線；新款墜飾項鍊則以靈蛇綴飾密鑲鑽石，優雅纏繞於金鍊上；最受歡迎的單圈手環今年新款推出僅於蛇首與蛇尾鑲嵌密鑲鑽石的款式，讓個人造型能混搭出獨特的面貌，體現Serpenti多變而雋永的當代精神。

BULGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
金秀賢與金智媛於《淚之女王》劇中以寶格麗SERPENTI VIPER系列戒指作為結婚對戒。圖／摘自Netflix
金秀賢與金智媛於《淚之女王》劇中以寶格麗SERPENTI VIPER系列戒指作為結婚對戒。圖／摘自Netflix
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽單圈手環。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽單圈手環。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽單圈戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽單圈戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽單圈手環。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽單圈手環。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金單圈戒指與黃K金鑲鑽單圈戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金單圈戒指與黃K金鑲鑽單圈戒指。圖／寶格麗提供
金秀賢與金智媛於《淚之女王》劇中以寶格麗SERPENTI VIPER系列戒指作為結婚對戒。圖／摘自Netflix
金秀賢與金智媛於《淚之女王》劇中以寶格麗SERPENTI VIPER系列戒指作為結婚對戒。圖／摘自Netflix
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列玫瑰金單圈戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列玫瑰金單圈戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽單圈戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽單圈戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽單圈戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽單圈戒指。圖／寶格麗提供
（由左至右）BULGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽單圈戒指、玫瑰金鑲鑽單圈戒指、黃K金鑲鑽單圈手環。圖／寶格麗提供
（由左至右）BULGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽單圈戒指、玫瑰金鑲鑽單圈戒指、黃K金鑲鑽單圈手環。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽單圈戒指與鍊墜。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽單圈戒指與鍊墜。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金單圈手環。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列黃K金單圈手環。圖／寶格麗提供
金秀賢與金智媛於《淚之女王》劇中以寶格麗SERPENTI VIPER系列戒指作為結婚對戒。圖／摘自Netflix
金秀賢與金智媛於《淚之女王》劇中以寶格麗SERPENTI VIPER系列戒指作為結婚對戒。圖／摘自Netflix
BULGARI Serpenti Viper系列玫瑰金單圈手環。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Viper系列玫瑰金單圈手環。圖／寶格麗提供
金秀賢與金智媛於《淚之女王》劇中以寶格麗SERPENTI VIPER系列戒指作為結婚對戒。圖／摘自@tvn_drama
金秀賢與金智媛於《淚之女王》劇中以寶格麗SERPENTI VIPER系列戒指作為結婚對戒。圖／摘自@tvn_drama

珠寶

延伸閱讀

金秀賢「淚之女王」收視破紀錄 視帝卻槓龜 原因疑揭曉

百想60／金秀賢重現「淚之女王」喝醉撒嬌 網友誇可愛

百想60／「淚之女王」金秀賢得獎了 相隔10年致謝「我會變得幸福」

收視沒破30%原因找到了！金智媛💋金秀賢「蜜月狂暴猛親20+」未播橋段全公開 影片說有3hr一點都不浮誇

相關新聞

精品、設計師來加持！盤點4雙話題潮鞋 你最想入手誰？

精品或設計師品牌跨界潮流、運動鞋已不是新鮮事，要比的是誰的產品更破格有特色，話題性十足！現在就帶你盤點近期最夯的4款新鞋，包括前YEEZY設計師張鼎昀（DINGYUN ZHANG）、西班牙時尚品牌PALOMO SPAIN以及來自日本的ISSEY MIYAKE、珠寶品牌TASAKI的聯名鞋，都讓人耳目一新。

艾丁格小麥啤酒攜手家樂福 消費滿額買送「雲朵杯」

以正統德國巴伐利釀造工法、維持138年家族獨立經營傳統的德國艾丁格小麥啤酒，攜手家樂福量販店攜手打造「艾丁格小麥啤酒行家...

《淚之女王》金秀賢與金智媛定情款！寶格麗經典蛻新貌

以蛇為創作靈感的Serpenti系列珠寶無疑是寶格麗（BULGARI）最膾炙人口的經典珠寶系列。自1948年至今，Ser...

只有4天！挑戰零廢棄展場 台東慢食進駐SOGO忠孝館

臺東有機友善農產品牌「SLOW SUPER」於2023年發表後，陸續於各通路舉辦品牌活動，獲得廣大迴響。這次特別前進都會...

我刷故我在 台北當代藝博會周五起跑吸引藏家

台灣最具指標性的藝術博覽會「台北當代」5 月 10 日起開跑，本次集結 78 間國際精品畫廊，其中 33 間為首次參展，...

金高迷注意！金門酒廠9款總統就職紀念酒一次看

520第16任正、副總統就職日即將到來，金門酒廠一口氣釋出9款第16任總統副總統就職紀念酒，經典酒度與包裝設計皆精心擘劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。