金高迷注意！金門酒廠9款總統就職紀念酒一次看

520第16任正、副總統就職日即將到來，金門酒廠一口氣釋出9款第16任總統副總統就職紀念酒，經典酒度與包裝設計皆精心擘劃；其中更包括一款以Q版正、副總統肖像為酒標的精釀「8.6度金門啤酒」，每一款就職紀念酒都很有亮點。

金門酒廠是目前取得最多款正副總統肖像的酒類品牌，首先登場的是3款經典玻璃瓶普飲款，搭配3張不同的準總統賴清德、準副總統蕭美琴授權肖像，分別為「壯闊台灣綠53度」（金門縣民配售酒）、「堅毅尊榮紫58度」（建議售價660元）與「希望輝煌金38度」（建議售價390元）三種度數，酒標呈現以親切堅毅的正副總統授權肖像，結合台灣在地特色元素，獨具紀念收藏價值。

去年全新發售的精釀金門啤酒，這次也推出紀念版。以Q版正副總統肖像搭配台灣意象圖騰，活潑清新接地氣，8.6度的口感暢快甘爽，綻放出海島蓬勃的生命感。「8.6度金門啤酒」單瓶建議售價160元，盒裝6入建議售價960元。

除了普飲款，金門酒廠亦推出極具收藏價值的精裝款「創造新局」，以柔中帶韌、清朗俊逸的燙金書法字，呈現期許國家以宏觀視野不斷革新制變、堅持「創造新局」精神之圓身玻璃瓶精裝酒款，內蘊56度窖藏三年淬鍊之佳釀，以綿柔悠長的實力，祝福台灣持續創造新局，繁榮綻放，每盒建議售價2,500元。

金門酒廠攜手味丹企業與翻轉字大師林國慶量身打造的「美德贏台灣Made in Taiwan」酒款，有38度經典玻璃瓶（建議售價450元）及46度戰酒黑金龍五年陳高精裝瓷瓶（建議售價2,250元）。「美德」代表的不僅是正副總統的名字，亦象徵台灣有「質樸之美、謙遜之德」，酒標設計正面以「美德」為名，向右90度翻轉成「Made in Taiwan」，充分展現翻轉漢字的美麗與魅力，更巧妙呼應台灣人在艱難環境中所發揮出來的彈性與創意。

繼第15任「自信勇敢ㄟ台灣人」紀念酒後，金門酒廠這次也攜手黑松企業，推出讚揚國人「堅強驕傲ㄟ台灣人」2.0酒款，有58度經典玻璃瓶（建議售價680元）及58度精裝瓷瓶（建議售價2,000元），以蒼勁書法，傳遞台灣人走過疫情、面對困境，始終勇敢堅強，以無比的韌性，創造令人驕傲的成就。

金門酒廠吳昆璋董事長表示，從1978年第6任總統副總統就職至今年的第16任，金酒每任皆會推出總統副總統就職紀念酒，歷經10任共40餘年，金門高粱酒可謂見證了台灣民主進程、同時亦深受國人喜愛；這次更偕同兩大經銷商、一次推出9款紀念酒，規模堪稱歷年之最。金門酒廠除了見證台灣民主新進程，更邀請國人舉杯共祝台灣持續以堅韌不撓之精神，不斷創造新局、昂步國際。

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