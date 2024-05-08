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Danielle首個CELINE形象大片 時尚臉完美演繹叛逆優雅
CELINE發布由全球品牌大使、當紅韓流女團NewJeans成員Danielle為CELINE 2024夏季女裝系列演繹的全新形象大片。這一系列黑白形象照於今年4月時在巴黎由品牌創意總監HEDI SLIMANE造型並親自掌鏡拍攝，是Danielle在官宣為CELINE全球品牌大使後，釋出的首個廣告形象大片。
在創意總監HEDI SLIMANE的鏡頭下，Danielle穿著CELINE 2024夏季女裝LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE系列，化身一位擁有獨特時髦品味，既優雅又叛逆的女子：徽誌T恤、短版內搭上衣、垂墜的洋裝、牛仔褲任意搭配寬鬆廓形的皮革飛行員外套、經典剪裁皮革外套、或別緻的CHASSEUR粗花呢外套，再率性地背上本季最新推出的熱銷手袋– CELINE VICTOIRE、TILLY手袋，Danielle以獨特的個人氣質與精緻的五官，完美地詮釋酷帥、優雅與女人味兼具的當代法式著裝哲學。
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