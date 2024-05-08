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國泰航空推出線上旅展 63航點享優惠還有機會再省2千

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
國泰航空推出夏季線上旅展，前500筆訂位會員消費滿新台幣2萬元，輸入「SUMMER24」還有機會再享新台幣2,000元的折扣優惠。記者黃仲明／攝影
國泰航空推出夏季線上旅展，前500筆訂位會員消費滿新台幣2萬元，輸入「SUMMER24」還有機會再享新台幣2,000元的折扣優惠。記者黃仲明／攝影

「TTE 台北國際觀光博覽會」將於5月31日至6月3日在台北世貿一館舉行，國泰航空推出夏季線上旅展，即日起至6月3日，全球63個精選航點經濟客艙86折起，商務客艙93折起，前500筆訂位會員輸入「SUMMER24」還有機會再享新台幣2,000元的折扣優惠，趕快手刀訂起來。

國泰航空表示，線上旅展期間，香港、中國大陸、東北亞、東南亞、南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等63個航點皆有優惠，台北及高雄出發皆適用；無論是到東京參加夏日祭典感受花火大會、穿著華麗泰服走訪曼谷鄭王廟，或是在今夏前往巴黎，觀賞四年一度的奧運賽事，還是到波士頓芬威球場體驗熱血球迷的樂趣，都建議把握這波優惠。

針對國泰航空的國泰會員，也推出限時優惠，只要登入帳戶，預訂香港、歐洲、紐澳、北美等指定精選航點機票，輸入優惠編號「SUMMER24」，單筆訂位滿新台幣20,000元可再享2,000元折扣，此優惠活動限首500筆訂位，先到先得，要搶要快。

此外，「TTE 台北國際觀光博覽會」活動期間國泰航空B831攤位現場另有系列活動。購買機票及生活選品，當天累積消費達指定門檻，就有機會抽中萬元機票折抵金及「國泰x Samsonite20吋行李箱」。現場登記成為國泰航空的國泰會員，或出示國泰航空聯名卡實體信用卡，即可領取Haagen-Dazs哈根達斯冰淇淋迷你杯乙杯；更多活動詳情可上國泰航空官網查詢。

國泰航空推出夏季線上旅展，即日起至6月3日，全球63個精選航點經濟客艙86折起，商務客艙93折起。圖／國泰航空提供
國泰航空推出夏季線上旅展，即日起至6月3日，全球63個精選航點經濟客艙86折起，商務客艙93折起。圖／國泰航空提供

國泰航空 旅展 機票

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