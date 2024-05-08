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影／采盟攜YAMAHA街頭鋼琴傳愛 首戰邀鋼琴家張育瑞在桃機演出

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣知名新生代鋼琴家張育瑞於現場彈奏，吸引不少旅客駐足聆聽。記者黃仲明／攝影
台灣知名新生代鋼琴家張育瑞於現場彈奏，吸引不少旅客駐足聆聽。記者黃仲明／攝影

采盟免稅店與台灣山葉音樂合作Global LovePiano企劃，活動首站就安排在桃園國際機場，希望透過這個平台讓國際間往來的旅客看見台灣創造力。今天（8日）特別邀請台灣知名新生代鋼琴家張育瑞到場，現場彈奏今年甫推出的首張個人跨界鋼琴專輯之主打曲「Fire!」，搖滾鋼琴曲風瞬間炒熱現場氣氛，吸引不少旅客駐足聆聽。

采盟免稅店表示，日本Yamaha發起的全球性公益企劃「Global LovePiano」，希望藉由特別彩繪的鋼琴，營造一個大家想輕鬆彈奏的氛圍， 讓路過民眾的目光被吸引，鼓勵人們彈奏音樂而設置的街頭鋼琴，一起分享及傳遞音樂賦予愛的能量。這項企劃在日本已有許多成功案例，不論是機場、車站、地下商街等地，均可見到傳愛街頭鋼琴的身影。

采盟指出，跨界鋼琴家張育瑞自伯克利音樂學院（Berklee College of Music）研究所畢業後，先後受邀登上美國、日本、西班牙等世界各地音樂會公開演出。他的音樂風格多樣，在古典基底之上，曲風橫跨了流行、搖滾、爵士、古巴、電子等多種風格，有著流行音樂的狂野也保留古典音樂的細膩。

采盟免稅店指出，「Global LovePiano」所使用的鋼琴，特別邀請從事塗鴉藝術創作十餘年的台灣知名塗鴉藝術家阿迪 啊萬（Ahdiaone），親手打造全新聯名創作之彩繪街頭鋼琴，即日起至7月10日期間，在桃園機場第二航廈D區101前廣場展出，開放旅客自由演奏。展出期間，也將不定期推出驚喜現場快閃音樂表演活動。

采盟免稅店董事長古素琴（左）、Yamaha台灣區總經理西原詩絵（中）、鋼琴家張育瑞（右）於Global Love Piano彩繪鋼琴前合影。記者黃仲明／攝影
采盟免稅店董事長古素琴（左）、Yamaha台灣區總經理西原詩絵（中）、鋼琴家張育瑞（右）於Global Love Piano彩繪鋼琴前合影。記者黃仲明／攝影
「Global LovePiano」所使用的鋼琴，特別邀請從事塗鴉藝術創作十餘年的台灣知名塗鴉藝術家阿迪 啊萬（Ahdiaone），親手打造
「Global LovePiano」所使用的鋼琴，特別邀請從事塗鴉藝術創作十餘年的台灣知名塗鴉藝術家阿迪 啊萬（Ahdiaone），親手打造
Yamaha「Global Love Piano」快閃活動，於日、美、新加坡等地反應都很好，台灣首站來到桃機。記者黃仲明／攝影
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日本 桃園機場 音樂會

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