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夏日衣著穿搭輕量、透氣已不夠！防曬與防水機能同樣重要

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
夏季到來，衣著搭配除了輕量、透氣等必要條件之外，面對毒辣太陽所產生的紫外線與多變天氣，也不可掉以輕心。圖／The North Face、K-WAY提供
夏季到來，衣著搭配除了輕量、透氣等必要條件之外，面對毒辣太陽所產生的紫外線與多變天氣，也不可掉以輕心。圖／The North Face、K-WAY提供

夏季到來，衣著搭配除了輕量、透氣等必要條件之外，面對毒辣太陽所產生的紫外線，也不可掉以輕心。因此，戶外機能服飾大廠的The North Face便推出了具備防曬科技的夏季服飾，讓消費者外出走跳更多一層防護。

因應台灣夏天氣候，The North Face帶來全新SUN HOODIE輕量高防護防曬衣，運用LIGHTRANGE™輕量化透氣防曬科技，集結輕量、透氣、防曬和抗菌等多功能特性。最高能提供UPF 40+防曬級別防護，抵擋有害紫外線，採用高領設計，帶來更全面的保護。此外，這件輕量高防護防曬衣也顛覆傳統，透過獨特網格編織技術加強吸濕排汗功能，側縫透氣孔設計能讓空氣自由進出，緩解這季在戶外移動的悶熱不適，時刻保持透氣自在。LIGHTRANGE™材質兼具抗菌功能，能有效抑制汗水中油脂與蛋白質和皮膚表面細菌交互作用後產生的異味。

因應台灣夏天氣候，The North Face帶來全新SUN HOODIE輕量高防護防曬衣。圖／The North Face、K-WAY提供
因應台灣夏天氣候，The North Face帶來全新SUN HOODIE輕量高防護防曬衣。圖／The North Face、K-WAY提供

外出走跳不僅要防曬，更要面對多變化的天氣，因此防水機能也很重要。法國時尚品牌K-WAY為了能讓消費者自由穿梭不同場合，於是在R&D系列下的以90年代風格為靈感，重新演繹經典中富含巧思變化、復古卻毫不傳統的高機能服飾。像是招牌風雨衣Le Vrai 3.0 Claude變身為3層面料，並以全新工裝造型呈現。維持寬鬆運動風格，但在中層改用觸感柔軟的針織襯裡搭配防水膜，以提供更佳的舒適感，亦能保有應對應天氣所需的防護力。

K-WAY Claude Shell防水外套，16,000元。圖／K-WAY提供
K-WAY Claude Shell防水外套，16,000元。圖／K-WAY提供

The North Face女款米白色涼感透氣防曬休閒連帽外套，4,380元。圖／The North Face提供
The North Face女款米白色涼感透氣防曬休閒連帽外套，4,380元。圖／The North Face提供

K-WAY Kayel Chambray 3L防水外套，18,000元。圖／K-WAY提供
K-WAY Kayel Chambray 3L防水外套，18,000元。圖／K-WAY提供

K-WAY Soi Shell 防水外套，14,300元。圖／K-WAY提供
K-WAY Soi Shell 防水外套，14,300元。圖／K-WAY提供

The North Face男款白色吸濕排汗防曬舒適透氣連帽長袖上衣，3,380元。圖／The North Face提供
The North Face男款白色吸濕排汗防曬舒適透氣連帽長袖上衣，3,380元。圖／The North Face提供

消費者 防曬

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