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搶進Google AI生態圈 台灣大電信獨賣Pixel 8a

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2024年Google最新AI輕旗艦手機Google Pixel 8a於台灣時間8日凌晨零點正式亮相，台灣大（3045）同步宣布開放預購，5月14日電信獨家開賣，搭配指定資費，可零元購機。

台灣大指出，Pixel 8a全面升級，整合Pixel 8跟Pixel 8 Pro系列中的創新Google AI新功能，如AI 助理Gemini、完美合照、畫圈搜尋和魔術降噪，且提供長達7年的軟體更新。

台灣大表示，用戶輕鬆進入Google AI生態圈，提供月租1,399元5G專案，零元即可帶走原價16,490元的Google Pixel 8a；VIP用戶續約購機最高再省5,000元，針對新申辦好速加掛專案用戶，指定區域可節省月租最高3,600元。

慶Google Pixel 8a上市，台灣大指出，5月31日前申辦或購買即送限量台灣Google商店3,800元抵用金，台灣大myfone網路門市再加碼送出最高1,000元myfone online電子禮券與1,000元mo幣。

此外，台灣大表示，鼓勵消費者響應循環經濟，即日起至5月31日提供Google Pixel 8系列「舊換新優惠」。用戶可將舊機回收並搭購最新的Google Pixel 8a，最高可現場獲得1,000元的專案折抵價；若選購Google Pixel 8，最高可折扣2,000元，Google Pixel 8 Pro則可折扣最高3,000元。

台灣大指出，Google Pixel 8a搭載Google Tensor G3處理器，配備6.1吋Actua顯示螢幕，支援最高120赫茲更新率，擁有超過24小時的電池續航力，並支援無線充電，帶來更流暢的使用體驗。全新推出的內建AI助理Gemini，透過輸入文字、語音指令或加入圖片分享的方式，搭配擴充功能使用，Gemini 可以連結Google 應用程式和服務並擷取相關資訊，提供個人化回覆。

台灣大表示，Google Pixel 8a AI技術，增強攝錄功能，包括「魔術修圖」、「完美合照」和「魔術降噪」，後置相機擁有6400萬像素廣角鏡頭、1300萬像素超廣角鏡頭，前置相機則為1300萬像素，最高可達8倍高解析變焦和夜視模式拍照，並支援4K高畫質錄影，同時，Google Pixel 8a也可使用Google最新的AI 「畫圈搜尋」功能，透過簡單手勢如畫圈、畫線，即可快速選取手機上看到感興趣的內容，讓Google AI即時為你搜尋更多所需資訊。

Google Pixel 台灣大

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