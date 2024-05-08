全新顛覆莎翁經典之作！ 馬修·伯恩《羅密歐與茱麗葉》全面啟售熱賣中

當羅密歐與茱麗葉在精神病院機構相遇，會是怎麼樣可歌可泣的故事情節？有「大娛樂家」之稱的英國編舞家馬修·伯恩，著名之作：男版《天鵝湖》、《歡樂滿人間》，這次將於今年八月份首度領軍多次獲得大獎的「新冒險舞團」，帶來的另一顛覆創作-《羅密歐與朱麗葉》，跳脫耳熟能詳的故事走向，背景設定在一個名為維諾納機構（Verona Institute），這個略帶未來感的地方既像監獄又像醫院，帶給觀眾無窮的想像。八月即將在北高國家級場館演出， udn售票網 現正熱賣中！

芭蕾舞劇《羅密歐與茱麗葉》由普羅高菲夫於1935年完成作曲，1938年在捷克首演，再經由作曲家修訂後，1940年由蘇聯的基洛夫芭蕾舞團演出，成為經典舞碼，並在二十世紀由許多重要編舞家、芭蕾巨星重新演繹，發展出各種風格迥異的詮釋。馬修·伯恩版的《羅密歐與茱麗葉》，馬修·伯恩與團隊更將普羅高菲夫激昂彭湃的樂章重新排列運用，與燈光音效完美契合，精湛安排豐富了整體氛圍的層次，並為觀眾帶來全新視角，《羅密歐與茱麗葉》男女主角更近貼近你我。

劇情故事聚焦於當代的性別議題：權力與壓迫、慾望的本質，以及禁忌的愛情。在這個充滿窒息感的世界中，茱麗葉雖然柔軟、脆弱，但不再是個逆來順受的女孩，她堅定自己的想法，為自己及周遭的女孩挺身而出；羅密歐被近乎冷酷無情的父母拋棄，因而義無反顧地追尋屬於自己的愛情；不同於莎士比亞的原著，莫枯修與鮑爾薩澤是一對同志情侶，屢受警衛鐵豹攻擊；而看似真正反派的鐵豹，也因為不被允許的情慾，經歷著單相思的痛苦！

本劇由26位青春洋溢的舞者擔綱演出，原作著名的陽台會面被轉化為一場難分難捨的追逐吻戲，羅密歐與茱麗葉雙人舞僅以彼此的嘴唇做為支點舞動旋轉，展現出高超技巧外，也相當考驗兩名舞者之間的默契與力度掌握。馬修·伯恩藉由敏銳且露骨的手法，帶領觀眾思考慾望與權力的衝突，反思現代社會無法逃避的議題。

普羅高菲夫古典又澎湃的樂章為基底，在反烏托邦的框架下探討各種社會議題。圖／聯合數位文創 提供