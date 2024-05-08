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LOVEFU X PERFUN攜手打造「寵愛計畫」！限量聯名禮盒讓媽媽好眠
充足的睡眠和良好的睡眠品質，是維持身心健康的基本要素之一，睡眠品牌LOVEFU與天然植萃香氛品牌PERFUN聯名推出「寵愛計畫｜憶起回味 少女時光」期間限定活動，聯名限量禮盒包含LOVEFU明星商品「月眠枕」、搶先體驗的「澎澎雲竹眠眼罩」，以及PERFUN熱銷商品「維納斯星辰－舒眠精油噴霧」，即日起限量販售至5月21日。適逢母親節感恩月，5月21日前邀請大眾參與「#寵愛計畫」社群活動，曬出與母親的合照、分享一段溫暖小故事，即有機會獲得精緻舒眠好禮，詳情請見LOVEFU官網。
LOVEFU全新推出春夏限定「竹眠親裸膚寢飾4件組｜日出紅 X 朝霧粉」，向法國印象主義大師莫內致敬，以其名畫〈日出．印象〉為靈感，擷取晨曦朦朧天色印染在春暖花開的季節，將霧裡蓄勢綻放的朝陽與陽光染出的光芒，渲染出「日出紅 X 朝霧粉」的和諧景象融入臥房，結合藝術美感與慵懶體驗於一身，在家也能置身藝術名畫中。
竹眠親裸膚寢飾以100%天然「竹眠纖維」製成，擁有超越棉的3倍透氣，比羊毛吸濕，比蠶絲、天絲更細緻扎實，比聚酯纖維更透氣，更通過超過2倍以上的Q-max織物瞬間涼感機能檢驗，讓竹眠親裸膚寢飾擁有抗菌、除臭、抗螨與涼感等優點。
據睡眠專家與脊骨神經醫學家表示，側睡時因骨盆較膝蓋位置高，雙腳間夾著適當高度的枕頭，有助脊椎平衡，可舒緩腰部與臀部壓力。不斷實踐「讓世界樂眠」願景的LOVEFU，將傳統月亮枕加入自由伸展元素，包含弧度、抱感、形狀等調整，成功研發出上市即搶售一空的「自由雲朵側睡枕」，長時間側躺仍能保持膝肩同寬，身體舒適自然提升睡眠品質。
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