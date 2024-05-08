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楊紫瓊白宮獲拜登頒「總統自由勳章」 全身行頭不得了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
楊紫瓊獲頒美國總統自由勳章，穿BALENCIAGA黑色西裝與Roger Vivier高跟鞋，配戴Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環。圖／BALENCIAGA提供
楊紫瓊獲頒美國總統自由勳章，穿BALENCIAGA黑色西裝與Roger Vivier高跟鞋，配戴Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環。圖／BALENCIAGA提供

華裔女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）日前於美國白宮榮獲「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom），並與美國總統拜登合影。該獎項為頒給美國平民最高榮譽的獎項，楊紫瓊也成為首位獲頒「總統自由勳章」華裔女演員。

出席這個重要場合之際，楊紫瓊選穿BALENCIAGA 2024夏季系列的一套oversize黑色西裝，為這個經典的正裝場合增添摩登當代的時尚感。腳上的oger Vivier Bouquet Strass Buckle鑽扣高跟鞋，以絲緞製成，手工鑲嵌的施華洛世奇水晶鑽扣。以法國古董珠寶為設計的靈感來源，每一個角度華麗又高貴。搭配Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環，18K粉紅金鑲鑽墜墜南洋珍珠的設計，為這個榮譽時刻妝點出貴氣與高雅。

楊紫瓊於白宮獲頒美國總統自由勳章所配戴的Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環。圖／Roger Vivier提供
楊紫瓊於白宮獲頒美國總統自由勳章所配戴的Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環。圖／Roger Vivier提供
楊紫瓊獲頒美國總統自由勳章，穿BALENCIAGA黑色西裝與Roger Vivier高跟鞋，配戴Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環。圖／MIKIMOTO提供
楊紫瓊獲頒美國總統自由勳章，穿BALENCIAGA黑色西裝與Roger Vivier高跟鞋，配戴Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環。圖／MIKIMOTO提供
楊紫瓊於白宮獲頒美國總統自由勳章所穿的Roger Vivier Bouquet Strass Buckle鑽扣高跟鞋，79,900元。圖／Roger Vivier提供
楊紫瓊於白宮獲頒美國總統自由勳章所穿的Roger Vivier Bouquet Strass Buckle鑽扣高跟鞋，79,900元。圖／Roger Vivier提供
楊紫瓊於白宮獲頒美國總統自由勳章所穿的BALENCIAGA 2024 夏季系列西裝。圖／BALENCIAGA提供
楊紫瓊於白宮獲頒美國總統自由勳章所穿的BALENCIAGA 2024 夏季系列西裝。圖／BALENCIAGA提供
楊紫瓊獲頒美國總統自由勳章，穿BALENCIAGA黑色西裝與Roger Vivier高跟鞋，配戴Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環。圖／Roger Vivier提供
楊紫瓊獲頒美國總統自由勳章，穿BALENCIAGA黑色西裝與Roger Vivier高跟鞋，配戴Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環。圖／Roger Vivier提供
楊紫瓊獲頒美國總統自由勳章，穿BALENCIAGA黑色西裝與Roger Vivier高跟鞋，配戴Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環。圖／Roger Vivier提供
楊紫瓊獲頒美國總統自由勳章，穿BALENCIAGA黑色西裝與Roger Vivier高跟鞋，配戴Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環。圖／Roger Vivier提供
楊紫瓊獲頒美國總統自由勳章，穿BALENCIAGA黑色西裝與Roger Vivier高跟鞋，配戴Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環。圖／BALENCIAGA提供
楊紫瓊獲頒美國總統自由勳章，穿BALENCIAGA黑色西裝與Roger Vivier高跟鞋，配戴Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環。圖／BALENCIAGA提供
楊紫瓊獲頒美國總統自由勳章，穿BALENCIAGA黑色西裝與Roger Vivier高跟鞋，配戴Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環。圖／BALENCIAGA提供
楊紫瓊獲頒美國總統自由勳章，穿BALENCIAGA黑色西裝與Roger Vivier高跟鞋，配戴Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環。圖／BALENCIAGA提供

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