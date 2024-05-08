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楊紫瓊白宮獲拜登頒「總統自由勳章」 全身行頭不得了
華裔女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）日前於美國白宮榮獲「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom），並與美國總統拜登合影。該獎項為頒給美國平民最高榮譽的獎項，楊紫瓊也成為首位獲頒「總統自由勳章」華裔女演員。
出席這個重要場合之際，楊紫瓊選穿BALENCIAGA 2024夏季系列的一套oversize黑色西裝，為這個經典的正裝場合增添摩登當代的時尚感。腳上的oger Vivier Bouquet Strass Buckle鑽扣高跟鞋，以絲緞製成，手工鑲嵌的施華洛世奇水晶鑽扣。以法國古董珠寶為設計的靈感來源，每一個角度華麗又高貴。搭配Mikimoto Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石耳環，18K粉紅金鑲鑽墜墜南洋珍珠的設計，為這個榮譽時刻妝點出貴氣與高雅。
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