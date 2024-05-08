楊紫瓊白宮獲拜登頒「總統自由勳章」 全身行頭不得了

當羅密歐與茱麗葉在精神病院機構相遇，會是怎麼樣可歌可泣的故事情節？有「大娛樂家」之稱的英國編舞家馬修·伯恩，著名之作：男版《天鵝湖》、《歡樂滿人間》，這次將於今年八月份首度領軍多次獲得大獎的「新冒險舞團」，帶來的另一顛覆創作-《羅密歐與朱麗葉》，跳脫耳熟能詳的故事走向，背景設定在一個名為維諾納機構（Verona Institute），這個略帶未來感的地方既像監獄又像醫院，帶給觀眾無窮的想像。八月即將在北高國家級場館演出，udn售票網現正熱賣中！

2024-05-08 16:03